用欧阳娜娜讲述品牌主张，全面升级的和路雪·轻优冰淇淋成为今夏…

时代在变，吃货们的零食观也在变：从吃出美味、到吃出健康甚至吃出态度，新世代消费者的需求愈发多元和挑剔。主打健康的和路雪So Good轻优冰淇淋如何在沟通产品功能的同时态度出位，成为今夏备受追捧的爆款产品？

So Good轻优冰淇淋根据核心消费群体的洞察制定策略，通过精准的代言人选择玩转明星营销，将品牌的利益点与消费者痛点完美结合，集中消费者对“有型”的追求，找到全新的品牌主张和沟通点——得益不忘型，担任本次全案代理的是G Project 引力计划。





重新梳理新的策略也是本次品牌升级的重点。在健康零食的消费者洞察中，过分聚焦健康，则易缩减美味的认知比重。首要问题就是提炼更贴近需求，更能传达口感和功能的沟通点。G Project经过缜密的前期工作，确定了主要客群：追求美和享受的元气任性党（20-25岁），和渴望丢掉负担、寻求优越感的轻熟自律派（26-35岁）。研究两个群体后发现：她们面对共同的痛点——有态度、有要求，同时也有烦恼、有顾虑，她们亟需没有负担的美味，以此获得“享受+有型”的结果。基于这样的洞察，确定了年度沟通主题——“得益不忘型”，主打通过聪明的吃，轻松得益、塑造身体型格的理念。

在品牌和目标群体的沟通中，代言人是至关重要的桥梁。So Good轻优选择了新生代女星中极具代表性的欧阳娜娜，她以轻松自在的VLOG紧密贴合消费者的生活方式，展现出了率性而型、聪明而活的形象，而其自身健康、乐观、甜美的形象也与So Good轻优品牌高度契合。

官宣当天，欧阳娜娜通过微博发布了一条以So Good轻优冰淇淋种草为主题的“吃播”Vlog，以粉丝们最亲切熟悉的方式，宣布了双方的牵手。之后一系列与粉丝的互撩引爆粉圈、辐射路人，更是将轻优的热度推到了最高点。

So Good轻优还参与了天猫全明星计划，并于4月16日晚邀请欧阳娜娜来到品牌的天猫直播间，向粉丝传递自己的理想生活理念，阐述对“得益不忘型”的理解，通过整合电商资源完成导流。

明星营销的同时，So Good轻优还通过一系列互动和交流，塑造了品牌形象，与核心消费群体产生了关联。接下来，在品牌跨界和丰富的营销玩法中，还会看到这款让人轻松得益、健康有型的冰淇淋，让你记住她，相信她。