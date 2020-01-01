松下电器开创DNA新用法，一键生成适合自己的装修风格

原标题：DNA新用法：一键生成装修风格

也许很多人都有过这样的体验：在家庭装修中，你需要在几周内为成千上万的问题做决策——大到房间布局，小到地毯材质，而身边的装修设计师半小时前才认识……

即便在家装广告铺天盖地的时下，选择一个适合自己的装修风格仍然让不少人感到心累，又或是在辛苦完成后发现还是有这样那样的不如意。

基于这些现实性的困扰，麦肯东京与松下电器推出了一个充满探索性项目：让DNA来替你绘制装修蓝图。



The Genome House Project

他们选取了一位30岁女性（高桥祥子）的DNA作为样本，详细分析了其中的数据，从“遗传学层面”打造了一个最能让她放松的卧室环境。

所有家电和材料装潢都以保护皮肤状况和睡眠质量为目的，比如：通过DNA分析，发现她具有遗传性的干性皮肤，因此定制了具有保湿效果的床品；空气净化器的也完全根据她的过敏源来设置。

每一个家具的选择都附有说明

而地毯和绿植全都产自中南半岛，是数万年前高桥女士的祖先生活的地方，或许能带给她更多放松感。房间里的小零食，也是依据她的DNA特别定制的，有益健康。

该实验项目在极负盛名的iF设计奖(2020 iF International Forum Design)中展出，并赢得卓越设计类奖项。来自麦肯和松下的设计团队认为，随着技术发展，基因测序的成本正在逐步降低——在不远的未来，遗传图谱可能像血型一样广为人知，新方法将超越物联网和智能家居，给下一代创造更丰富的生活。