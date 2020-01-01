“快把电给我满上”iQOO3直播

【背景】

疫情所限，iQOO3上市需要转做线上发布会，纯线上发布，既要声量又要结合产品制造记忆点；

用户“被迫宅家”，对线上娱乐需求激增，网络直播成为年轻人喜爱的选择，B站持续推出了一系列的“长直播” 项目，满足用户的内容需求。

【目标】

让iQOO3新品发布有声量、有记忆点

【创意&策略】

内容包围产品：将iQOO 3的发布会以及产品卖点强化嵌入B站的直播项目造成直播内容的一部分。

【执行】

1. 官方联合发声，造出主站联动的声势

直播前一天，iQOO及哔哩哔哩弹幕网联合发声预告直播活动，造出品牌与主站联动的声势；

联合LOGO在宣推和直播间的露出，将iQOO与B站官方产生强关联。

2. 非标资源支持，达成平台级资源运营

从全屏闪屏开始，让用户快速点击进入；

到首页版头形成全站大事件的既视感，让用户的目光更聚焦；

再到搜索占领，全方位拦截用户的内容浏览路径；

定制直播间icon，抢眼设计吸引眼球。

3. 史无前例的玩法，智造可发酵的平台事件

联合各类别知名主播、百万UP主为10小时直播填充内容和人气，在10小时内高密度智造内容高潮；

10小时送101台手机，史上最高频的手机奖励计划，送出101台iQOO 3冲击用户参与心智。

【效果】





1. 全站打通营造新品声势：硬广总曝光超过三千万，动态话题浏览量达4445万；

2. 超能直播用户在内容中GET到产品：10小时总播放量2205万，总弹幕127万，通过“快把电给我满上”刷屏弹幕，把“长续航”功能点强关联给长直播。