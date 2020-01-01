金伯利钻石情人节致爱行动：爱，跟我作对

情人节一定是一场童话？去你的吧！童话里都是骗人的……

尤其在这个2020疫情里的情人节，太多的情侣们上演了那么精彩的对手戏！

INCL受够了千篇一律的情人节主题，为金伯利钻石抛出终极命题 ——

一、爱情这道题，你作对了吗？

Q1：朋友圈要不要秀恩爱？

Q2：恋爱后，还能不能有异性朋友

Q3：纪念日真的那么重要吗？

各位~请小心作答！！！

2020年情人节前夕，INCL为金伯利钻石打造 #爱，跟我作对# 致爱行动，邀请“最佳辩手”大王作为「爱·作对」解答官。

用一场愈演情愈烈的对手戏，揭晓了“作对”背后的秘密。

01

朋友圈可见

不如让朋友现场见

02

不如把异性朋友

变成共同好友

03

在意特殊的某一天

不如珍惜在一起的每一天

二、定制趣味“作对”测试H5，这套爱情（送）命题你作对了吗？

一千对情侣，可能有一万种作对方式。

是不是在和TA的相处中，你们也会一言不合为爱开怼？

你跟TA的“作对天赋”，谁又更胜一筹？

三、线下同步打卡“爱·作对”秘盒

INCL为金伯利钻石同步策划线下500多家门店的“情人节致爱行动”：「爱作对·秘盒」线下挑战。

用手机“为爱怼一下”，抽取“爱作对·秘语”，上传合照……通过几步简单有趣的互动，让情侣体验“为爱作对”的真意。

什么样的爱情与婚姻才算完美和纯粹？相敬如宾？夫唱妇随？这可不是标准答案。

对年轻人的爱情来说，就算你“怼天怼地”，那个“对”的人也不离不弃。

一年一度的情人节传播战役，对每家创意代理商都是一场考试。每家给出的答案定有雷同，亦有不同。

“爱，跟我作对。”就是INCL在“情人节传播”试卷上给出的答案。