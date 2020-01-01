不请明星还能做campaign？可以这样四两拨千斤！

漫天的疫情新闻，让这段时间人们的心情都不太好。但对于市场与营销领域的人士而言，他们最大的苦恼是在满眼的疫情相关营销中，寻找出一条解决之道，让产品脱颖而出，走出自己品牌与产品特点的路线。 全球用户量最大的语言学习社区和app，多邻国（Duolingo）近期的一场线上营销活动，让我们看到了一个有人文情怀并且成功出圈的案例。

先来看看他们的复盘视频

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疫情期间，人文情怀是出圈亮点





作为进入中国市场不久的语言学习工具，多邻国可能并不被太多人所熟知。但这个名字其实是有“梗”的。

duolingo这个名字其实是由duo与 lingo 两个词结合来的。Duo来自拉丁语，表示两者；而lingo也是来自于拉丁语，原意表示舌头，而引申义则是外国语的意思。结合起来，duolingo这个品牌名代表着的是让两种语言相遇，来学习外国语的意思。中文名也很妙，看到“多邻国”三个字，脑海中浮现出的是王勃的“海内存知己，天涯若比邻”，感觉如果通过学习语言，我们可以与众多“知己”畅谈。

在疫情爆发时，我们又何尝没有收到海内外的“知己”们送来的贴心问候呢？

从刷屏级的“山川异域，风月同天”，到融入地名的“崎岖路，长情在”，这些附在救灾物资上的语句，让我们在接收来自远方的救灾物资时，也感受到了语言的温暖。而在国内的疫情有所缓解之后，海外疫情又起，《诗经》上曾说，“投我以木桃，报之以琼瑶”。如果能在发往海外的物资上，留下来自中国的温暖问候，即便是相隔万里的异乡，也可以体会到来自中国的声援。但，很多时候因为语言的不同，我们很难准确地表达出我们的情谊。 语言是传达信息的工具，多邻国“用不同语言，为全世界加油”活动，给了我们一个传达温暖的机会。参加这场活动的方式非常简单——选择一或多国语言录制短视频或发布文案，用当地语言为他们加油，在社交媒体并加上标签发布即可。

越简单，越动人

这场活动，虽然没有请耀眼的明星来走红毯，也没有用到炫酷的技术营造视觉效果，但将目光瞄准了普通人，从普通人的视角来进行内容构建，并采用亲民的参与方式进行UGC的内容构建，让来自不同地域的人们共同发声。如同多邻国这款多元化的语言学习软件一样，这则campaign通过不同语言的集合，让疫区人民知道自己并不是孤军奋战。



功不唐捐，我们可以看到：在突破语言的屏障之后，疫区友人也感受到了来自中国民间和多邻国的善意。在海外社交媒体上，我们看到了众多针对此次campaign的友善评论，

比如：

在这里听到了波兰语感到非常感动。谢谢你们，坚强挺住，还有不要错过多邻国的学习记录哦。

比如：

谢谢，北京团队。这就是我认为学习语言最棒的部分……能够感觉到与整个世界的联系。

再比如：

谢谢你们的声援，我们同舟共济。

还有：

这份圣诞礼物也来得太早了吧。

以及：

天哦，我都没有想到多邻国今天让我感动哭了。

没有耀眼明星，如何四两拨千斤？



做campaign，其实就是做内容输出，将品牌想要推出的信息经过包装，选择合适的渠道，抵达目标受众的视野之中。而在受众关注点高度集中在某一社会新闻之时，品牌营销要想获得受众的注意力，也要顺势而为，搭上事件的快车。

但很多时候，市场人士不是不知道要去往何方，而是不知道怎么达到目的地。多邻国这次campaign的答案则是将产品特点（线上外语学习）与 品牌效应（国际性品牌）相融合，并通过社会热点（新型冠状病毒肺炎疫情）传达出来。

多邻国市场负责人海纳表示：“语言很奇妙的地方在于，不同的语言连接相通的人性和情感。最简单的表达也能传递出强大的能量。#用不同语言为全世界加油# 从创意到发布中间不超过两周，源于国内团队，创意公司，与国外团队的高度协作和执行。”

与很多campaign动辄百万级的成本投入相比，多邻国的这次campaign可以说是“四两拨千斤”。仅仅在中国的社交媒体上，官方视频的播放量超过300万次，而加上#用不同语言为全世界加油#标签的参与者视频，则有超2000万次的播放量。多邻国的全球频道（脸书、推特以及Instagram）上的贴文有超22.4万次阅读和54.2万次视频播放量。

语言，是人们沟通的工具。这场campaign能够以极小的成本走出国门，得益于产品本身的特点。在各种评论中，我们看到了大家对于语言学习的热情和对文化多元化的骄傲。也许我们说着不同的语言，有着不同的文化背景，但在科技的助力下，突破语言的屏障，面对疫情，我们能以“青山一道，风雨共担”的精神来面对，也许就是此次campaign传达出的最宝贵精神。

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看到了多邻国的campaign之后，我也亲自下来试试看，试图捡起遗忘已久的法语（法语动词的变位是我心中永远的痛）。在简单注册之后，选择学习语言的原因、目标和方式就可以开始学习了。

多邻国的学习方式有点特别，挺像小时候玩看图猜字。每次会有四张卡片让你来找正确的单词，点击的时候会有发音。

有时候也会让你联系上下文来猜意思，很像小时候用拼读卡片学拼音的感觉。

连续做对了一些题目之后，会出现一些重复考点、但形式不同的题目来巩固。总得来说，题目不算难，也不枯燥。

简短的学习课程，适合通勤时利用碎片时间学习。对于现在忙碌而想解锁新技能的白领而言，是一个可以日常学习语言的小工具，毕竟，谁还没有一个二外梦呢。

▶App store或应用商店搜索：多邻国duolingo 即可体验