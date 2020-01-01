富蔻兰山葡萄酒广告：品味平常生活中的不凡瞬间 

原标题：日常也能不同寻常，平凡亦有不凡模样| INFINITY GROUP案例

就在今天，Infinity携手澳洲葡萄酒品牌Penfolds奔富一同打造的TVC正式上线，与你一起分享奔富蔻兰山葡萄酒，品味平常生活中的不凡瞬间。

美好的乐章，不只在远方

谱写不凡，近在日常 当世界喧闹，沉静自有力量

朴实自然，亦能创造不凡 熟悉的美味，无需过多调味

简单平凡，也可以风味不凡 就像每一瓶奔富蔻兰山

口感顺滑，在舌尖升华

日常相随，分享不平凡

#奔富蔻兰山，分享不平凡#

平凡的洞察，看见不凡；平凡的人物，演绎不凡。

诗与远方近在日常，日常自有不同寻常。

一顿慢炖的好菜，一件摆弄的手工，一首创作的新曲，一杯慢品的葡萄酒…

点缀着我们的生活，也能让每一天变得不凡。

演绎三段「平凡日常里的不凡」

将奔富蔻兰山所倡导的「不凡」落到生活体验。

1、 音乐人 @苏诗丁

美好乐章不止在远方

日常亦能谱写不凡

2、美食博主@造洋饭书（韦嗯）

美味无需过多调味

简单也可风味不凡

3、手作达人@做个东西

喧嚣中酝酿沉静力量

朴实亦可创造不凡

奔富蔻兰山葡萄酒，走进你的每一天。

融入每一个可能的日常，一起品味每一天的不凡。