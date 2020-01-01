一个百家姓天团，打开品牌合作新大门

有人说：一个气质不凡的名字会影响品牌一生。不过你仔细观察，会发现众多本土牌都默默遵循着相似的起名“套路”。

比如，有自带节奏的叠词系：钉钉、当当、滴滴；有BAT领衔的世界动物园：天猫、途牛、酷狗；还有集齐一套可以词语接龙的美妆玄学派：欧珀莱、珀莱雅、雅诗兰黛…… 这些名字相似的小伙伴，或因天生亲切感，总能更好的玩在一起。这不，烧脑君近期发现，一组名字带着百家姓氏的品牌——雀氏、亨氏、英氏、爱氏晨曦、家乐氏、威露士、玛氏箭牌彩虹糖不约而同齐聚一堂，组团干了件引人注目的大事。

上周，赶上全民Pick《青春有你2》《创造营2020》的热潮，它们拉出半个品牌圈的资源，以“品牌百家姓”自居，正式成团出道。 ▼ 所谓成年人的世界，难字当头；2020的魔幻开篇，又让我们的生活更显难上加难。微博上，#日常丧#的话题不断被网友翻牌。面对全民情绪告急，本次，这7位伙伴决定以团之名给大家加油打气，释放满满正能量，帮大家重拾小确幸。 4月21日，雀氏官博率先发布悬念海报，以拟人化口吻预告“品牌百家姓”组团集结中，难掩内心小紧张、小激动、小兴奋。

从海报剪影，我们很难预测本次团员都有谁。但下方“超能打”“超能量”“超正气”三个关键词，提前透露了团队人设。这将是一支年轻有活力的偶像天团，关于他们会以怎样的方式给大家加油打气，各路网友纷纷表示既好奇又期待。

官博评论下，雀氏一一回应每位粉丝的热情 隔天，7大品牌正式官宣出道。它们从各自优势出发，发布单人海报，高喊打气宣言。

宣言里，押韵梗、谐音梗……团员们信手拈来。它们对宝妈日常在意的方方面面做出正向承诺。而海报本身流畅、灵动的简笔画风附着暖色背景，又在无形中给人以力量和信赖感。 为进一步强化这种感觉，它们还联动60+微博蓝v、百位红人、4位抖音大咖等一众KOL强势打Call，邀大家参与互动，吸引更多路人火速围观。

微博上，围绕话题#给2020年的自己打个气#，KOL统一口径助力打气天团

抖音上，博主们从各自角度出发上演小剧场，宣推品牌正能量 宠粉雀氏，更是超有心的定制“2020限量款加油打气包”作为派发福利，赠送应援粉丝。

最终，品牌顺利成团走花路，将自家好货放置到京东上，合力打造京东超市“周五购疯狂”跨品类专场，以福利周边、优惠折扣回馈消费者。粉丝们开心追随，在感受品牌正能量的同时被引导进入购物平台“元气补给站”，不仅拥有了一次开心买买买的购物体验，还能收获实惠好物给生活增添的幸福感。 ▼ 当下，在Co-Branding范畴，很多品牌习惯牵手意想不到的跨界对象。 反观这7个受众群相近、所属品类相似、营销目标一致、甚至连品牌命名都高度契合的品牌，却让我们看到了品牌合作的另一种可能。它们以实际行动证明，从洞察国民情绪出发，和调性相似的品牌组合起来，也能碰撞出不一样的火花；只要站在受众角度去真诚沟通，没有惊喜联名款也能让品牌联合更富感染力。