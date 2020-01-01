关于五四青年节，B站有话说

B站，变了。

当你以为它还是个满屏弹幕和宅舞的次元小破站时，它已在悄然之间，发起了一场代际间的对话与交接。

这是B站携手表演艺术家何冰，在五四青年节这天，面向中国年轻代发表的演讲。

在视频中，何冰老师以一位前辈的视角，描绘出当下这个精神抖擞的时代，也勾勒出一代“心里有火，眼里有光”的年轻人面貌——

他既有感于时代的红利、现代文明的馈赠，也欣赏年轻人带给时代的创造力与活力；

既羡慕时代自由选择的权利，也激赏年轻人将热爱变成事业的勇气；

既看到时代奔腾不息的浪潮，也看见年轻人面对时代的那种「心里有火，眼里有光」。

他站在一个来者与赞赏者的立场，以真挚恳切的口吻，点明了年轻一代与时代之间的联结——“你们有幸遇见这样的时代，但是时代更有幸遇见这样的你们”。

透过一种宏观的视野和辩证的认知，B站也借这场演讲，将时代的赠礼、年轻代的力量、前辈的襟怀、以及你我共赴一条河流的豪情与使命，层层交织在一起。

从文案上看，视频通过现代文明飞速发展的成果、知识与艺术等圈层的兴趣探索，代入大众在观感上的共鸣；用一组“传统与现代”、“经典与流行”、“学术与大众”、“民族与世界”充满张力与转化关系的词汇，唤醒大众对于B站年轻力量聚集、社区文化氛围的联想。而专业态度、自信姿态、大气特质的概括，又与年轻群体建立了一种“懂你”的无形连接。

从形式上看，凭借人物演绎的功力和厚重感的语言表达，一束追光和一段壮阔的配乐，就支撑起一个庄重的沟通场域。

可以说，B站用一场演讲形成了多方的用户感知，让年轻人看到时代的召唤，让大众意识到新一代的力量所在，也让代际之间，实现一种情感上的双向链接。

传承“五四”精神，掀起时代的“后浪”

百年前的五四，当新青年们结识了“德先生”、“赛先生”，古老的中国开始焕然一新、走向世界。大批思想活跃、风华正茂的年轻人，用一个个名字照亮了中国近现代史的天空。

百年后的今天，新一代已创造出更加多元的审美和价值观、更加生气淋漓的新文化。

而“后浪”标签的提炼，放在五四节点和历史的维度去打量，不仅饱含前辈的厚望与期许，而且成为一个年轻人行走在时代浪潮中，进行自我定义、自我创造和构建的身份。

一句“奔涌吧，后浪”的祝福，更成为五四新青年力量的精神传承，也成为时代使命与主流价值的交付和传递。

广告大师奥格威曾说：“最终决定品牌地位的，是品牌文化上的个性，而不是产品之间微乎其微的差异。”在这支视频中，B站并没有对五四的意义进行单向度的宣扬，也没有刻意鼓动年轻人的爱国精神或情绪。它选择用一段先行者大气有力的发言，提供一个立意于时代的视角，对两代人形成一种自我的审视与观照，也提供一种全新的对话可能。

演讲与对话的意义在于，能够建构起一种平等的“你-我”关系，使人与世界、与他人，构成一种平等的相遇。正因为这种平等的对话邀约，年轻代才能够打破个体的点状思维，从更辽阔和系统的视角，理解自身所处的时代，与时代共振、与家国并肩。

所谓“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也”，当一个国家的年轻代，有了虽千万人吾往矣的爱、有了海纳百川的容、有了奔涌不息的澎湃；当一个国家的先行者，有了汪洋自肆的气度和美美与共的襟怀……这些汇聚而成的，就是一个砥砺前行的国家、一个磅礴且幸运的时代。

除了在B站亮相的网络版之外，品牌在央视平台播出了一个2分钟的版本。经过央视这一全民级平台的声量放大，“后浪”这个具有力量感的角色标签，就有望成为一个迅速突破圈层、抵达全民的传播力点。

一次面向主流的发声，一次品牌资产的沉淀

以往提起B站，大众对它的直接感知，往往与二次元及鬼畜相关。而现在的B站，用户基数高速增长、优质内容持续破圈、各类UP主频起，已聚集超过7000个垂直兴趣圈层。当一个平台汇聚起如此之多的年轻人，这也意味着，其背后所涌动的社会主流动向。

不难看出，这一次五四的品牌沟通，是B站顺势而为、走向主流的一次价值表达。借用一场振奋的演讲，释放一种庄重的朴素感，并在润物无声之间，将平台辽阔、社会向的气质展露在大众眼前，这无疑是一种焕新品牌认知、沉淀品牌价值的聪明做法。

放眼当下，年轻人的圈层文化已营造出年轻一代的共同话语和记忆，但在纵向上，却多少割裂了代际之间的传承和共同记忆。B站的这场演讲，在洞悉时代的主流价值与精神之外，难能可贵的是，为上一代创造出一个输出观点与价值的机会，表达出有关时代的思考与心声。与此同时，B站也携手中国这一代具有活力的年轻群体，勇于拥抱世界，创造属于自己的故事和声音。

一个茁壮成长的B站，正日益担负起平台的使命与社会责任感，着意于创造更多经得起大浪淘沙的价值和导向。

内容来源：数英编辑部