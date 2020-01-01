滴滴代驾《微微》特别版MV，致敬生活中每一束微光

今年的劳动节有些特别，因为疫情的影响打乱了很多人原有的节奏。而有这么一群在不管是疫情期间还在后疫情时代，不管风雨晴日都穿梭在城市的大街小巷，保障了我们正常的生活。他们是代驾师傅、网约车司机、外卖小哥、快递员等等户外工作者。而劳动节正是属于他们的节日，为了让他们感受到更多的关怀和温暖。

滴滴代驾推出了「1平米温暖 | 致敬生活中每一束微光」的公益活动，将视线聚焦到这群在疫情期间守护的劳动者，将他们看作城市的一缕缕微光，照亮了我们生活的世界。

一、 「微微是什么？」所有的伟大就是由渺小构成的

滴滴代驾为辛勤劳动者们准备了两份暖心礼物。其一是支属于劳动者的MV，将镜头聚集到了普通的户外工作者，正是这群劳动者散发的微光照亮着我们的城市，又配上火爆全网的《微微》作为BGM，演唱者傅如乔也在当下热门网络《青春有你2》有精彩的表现，借助《微微》增加话题声量的同时也引发网友对这个群体的关注和尊重。

而另一份礼物，则将这份关怀和温暖落到实处。滴滴代驾携手饿了么口碑，联动了全国万家商户和商圈打造「1平米温暖」爱心驿站，为这些城市的户外工作者敞开大门，歇歇脚、喝口水、充个电、避个雨。每个爱心商户都在力所能及地传递一份善意的便利。

二、「劳动者自己的MV」不打苦情牌一样温暖人心

往年也有不少品牌在劳动节这个时点做内容做公益，其中不少刻画劳动者的艰辛和不易，获取更多网友的同情。

而滴滴代驾却为他们打造了一支特别的MV，让大家更多关注他们辛勤工作身影背后的积极向上的情绪。这些劳动者身上的光芒，即便再微小也充满力量，一样可以直击人心引发大家的共情。

另外，滴滴代驾也用心的挑选了一首歌曲，来自目前热播综艺《青春有你2》中的《微微》。这首歌不仅在全网传唱度极高，歌词也非常契合MV中的故事内容和情感价值。

「微微从不停歇，微微她很渺小却从不疲倦，微微就是我们」这几句歌词，便是代驾师傅、网约车司机、外卖小哥等户外工作者生活工作的缩影，也是我们每个普通人平凡而又充满英雄梦想的生活。

值得一提的是，MV的落版有个印象很深刻的镜头。在出现「微微就是我们啊」的时候，有个陌生人帮劳动者推了一把。每一个善意的传递就像是这微光，而微微就是我们，我们每个人都可以扮演这个善意传递的使者。不得不说在一个致敬劳动者的视频中，在结尾也感谢对劳动者关注和释放善意的每个人。这样的设计在情节上非常巧妙，在情感上又更加直击人心。

01

很开心做代驾，

因为能开到各种各样的车呢！

—— 程建房

滴滴代驾司机

从事代驾服务3年

02

枯燥？

22年，您帮我算算多少天，

没觉着哪天过重样儿了！

—— 王志永

滴滴出租车司机

从事出租车行业22年

03

遇见暖心的客人，

心里一整天都是乐开花！

—— 孙鹏

从事外卖服务1年

04

感谢我服务过的

每一位豪华车乘客，

让我的视野更广阔！

—— 宋寒雨

退伍军人

从事滴滴豪华车司务员4年

05

开车嘛，

我只是把我的爱好变成了事业！

—— 钟攀

滴滴快车司机

从事网约车服务3年

06

管理几千的队伍，

我也可以算是一名高管吧？

哈哈哈

—— 熊德飞

青桔单车运维员

从事单车运维2年

07

自从开了专车，

我老婆说我越来越会照顾人儿了！

—— 田述

礼橙专车司机

从事专车服务4年

08

这辈子

去哪都有老伴陪着

我俩算是分不开了！

—— 李大爷和常阿姨

结婚30年

做园丁也要每日相伴

这套劳动者的海报也积极阳光，不打苦情牌一样可以温暖人心。

三、「1平米温暖」点亮全国10000 + 爱心驿站

2019年冬，滴滴代驾携手口碑推出了「1平米温暖」暖冬行动，给东北零下近30度的代驾司机等户外工作者，提供休息、享用热饮的服务。受到社会各界的广泛好评，被人民日报、新华社、工人日报、新京报、三联生活周刊等多家媒体报道。在业内有也不错的反响。

今年5月，滴滴代驾再度携手饿了么口碑，共同启动「1平米温暖2.0升级计划」。邀请了Angela Baby作为本次公益计划的推广大使，进一步提高社会对这群劳动者们的关注度。

同时也整合阿里本地生活优质的商户和商圈资源，在全国近30个城市联动上万家爱心门店和爱心商圈铺设1平米温暖·爱心驿站，让更多城市坚守者享用休息、热饮等便利。

其中劳动节当天，武汉、杭州等全国多地涌现无人值守的爱心驿站，商圈中的爱心商户为这些疫情期间保障我们生活而坚守的劳动者们提供免费的食物、饮品和小礼物。也引来不少市民驻足拍照，分享到网上传递这一份善意。

滴滴代驾近年来在关注户外工作群体上多维度持续发力，也产出了不少优秀的作品。

除了被人民日报点赞的「1平米温暖」项目，还有去年劳动节期间推出的公益微电影《爱的代驾》、「暖冬行动」圣诞节期间代驾子女给代驾父母送暖冬帽、关注女性司机群体的「她行」campaign、联合新裤子乐队一起推出的《反光条行动》，聚焦在夜间户外工作者的出行安全等等。

通过今年这次项目，也进一步引发了大家对这群户外工作者的关注和共情。通过好的内容和活动，将微小的善意传递给更多的人，也许就是品牌最好的力量。