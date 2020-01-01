特步推出超大盲盒，林书豪喊你 “燚” 点即燃

要说最考验 agency 创意的节点，一年一度的双 11 大战当属之一。想帮助品牌在一众厮杀中脱颖而出，除了创意传播要眼前一亮，“卖不卖货”也是 双 11 营销的重要考量点。

2019 年双 11，我们就携手国内知名运动品牌 —— 特步，打造了一场以 “‘燚’ 点即燃“为主题的线上线下大包围营销事件，实现特步从品到销的火热燃放！

特步，一个陪伴我们成长的运动品牌，近几年也在为升级产品而不断努力，通过签约林书豪，出跨界 IP 款，国际时装周走秀，冠名综艺等方式拉近与年轻人的距离。如何让特步在双 11 竞争最火热的鞋服品类中被消费者看见？ 项目团队认为，整合丰富的产品以及资源，刷新品牌印象，形成以人-货-场为核心的全链营销是关键。

从特步双 11 主推货品出发，我们将四大爆款品类包装成符合特步品牌以及当下年轻人精神态度的四种 “火”，并邀请到最火热的代言人林书豪助阵，以一个双 11 鞋服品类最特别最刺激的机制 —— 再来 “燚” 双，点燃爱参与爱互动的 z 世代！

谁说一个鞋盒只能装一双鞋？结合了时下流行的盲盒玩法， 我们打造了一个超级惊喜的“再来 ‘燚’ 双超级燃盒”！双11期间，购买 1 双特步鞋，就有机会再来“燚” 双，获得 4 双特步最火热鞋款！

这么大的鞋盒你见过吗？

潮流短片登场，曝光再来 “燚” 双超级燃盒

如何让“再来‘燚’双超级燃盒”闪亮登场？我们以一条潮流产品短片率先刷爆潮人们的眼球！短片以时尚拼贴配合手绘插画的手法，用四种不同的风格调性展现四款火热爆款，以新潮视觉刷新特步在消费者心中的印象。同时，巧妙植入促销信息，宣告 ”‘燚’ 点即燃“战役拉响，号召消费者进站预购！

以热血漫画与真实篮球场景破次元结合，呈现林书豪篮球系列。

以故障风宇宙场景与机能解构形式，呈现黑曜休闲系列。

以时尚杂志拼贴与高街走秀风格，呈现荷兰屋秀场系列。

以潮酷热感应视觉配合冬日场景，呈现冬日棉羽系列。

林书豪助阵，开箱种草再来 “燚” 双超级燃盒

为了让 “再来‘燚’双超级燃盒” 进一步点燃网络，我们突袭了代言人林书豪住所，送出含有四双火爆鞋款的巨型 “再来‘燚’ 双超级燃盒”，由他拍摄趣味的开箱 vlog，实力种草，引发各界 kol 转发扩散！





发起 “燚” 起解锁互动，促动提前下单

没想到特步原来这么潮！就在明星 kol 狂晒燃盒的同时，消费者如何拥有同款？我们联动站内，推出“燚”起解锁互动小程序，消费者只需完成四个任务，即可解锁 “燚” 字，有机会赢得礼盒及清空购物车的超级福利！

燃盒带动全线产品，线上线下促转化

在 “再来 ‘燚’ 双超级燃盒”将年轻人目光吸引过来后，官方及线下 4000+ 门店同步释放出几大品类时尚海报，带动特步全线产品。线上线下引流进站，提升品牌形象的同时促进转化！

站内更是邀请到乐华七子空降特步直播间，与粉丝深度互动，超级流量驱动刺激消费者买买买！

电商旗舰店设计同步焕新，营造出火热且具吸引力的购物氛围，稳抓进店消费者，促动即刻下单！

在这场双 11 战役中，我们携手特步，以一场线上线下大包围的超燃营销事件，刷新品牌在消费者心中的印象，将他们的购物欲望 “燚“ 点即燃！

活动助推特步电商成交额超 3.5 亿，销售额同比增长 85%。最终传播推广效果也超预期 43%，冲击4亿流量新巅峰。视频总播放量达 1133 w，互动量近 40w。站内小程序为店铺增粉 51w+，新增会员 36w+，真正实现从品到销的火一把！

摸清品牌现状，洞悉消费者的真正需求，用创意帮助品牌解决问题，才是推动品牌从热爱到热卖的正解。未来，我们期待与更多品牌一起玩转电商营销创意，寻找更多创新性的解决方案！