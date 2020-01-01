聚划算“55青春选择之夜”，太懂年轻人了！

一年一度的天猫双11狂欢夜，想必大家不会陌生，强大的明星阵容、精彩绝伦的才艺表演、实打实的大额红包，聚焦了无数剁手党的目光。

而今年5月5日，阿里旗下的聚划算也将联合江苏卫视，举办这样一场主打“买买买”的晚会——“55青春选择之夜”。从名字就可以看出，聚划算在试图打造一个专属于年轻人的狂欢盛会。

首先，让我们来看一下这场晚会的官方概念宣传片吧。

视频中的“5、5、5”可谓相当魔性，在略带洗脑的重复中，强化了聚划算商品5月5日打“5折”的卖点，给观众留下深刻印象。

一、推出系列悬念海报，暗含55个隐藏热梗

此外，聚划算还发布了一组据说“隐藏55个网络热梗”的悬念海报，粉丝可根据画面中的提示猜测哪些明星将出席晚会。如“OMG”大概暗指李佳琦，而“嘻唰唰”则让人联想到大老师，猜测的过程充满趣味性。

除了主海报外，品牌方还延展出了10张包含当下热词、流行文化的系列海报，分别代表不同的奖项和获奖嘉宾。

在突出“let’ s high five”这一大主题的同时，每张海报也是各含亮点。如霸道女总裁奖，画面中出现了高跟鞋、老板椅以及雷厉风行的新时代女性形象，不禁让人猜想，这是刘涛、韩雪？还是谁？

而聚划算官方对这10大奖项的解读，也满满都是当下年轻人喜欢的热门梗，值得一品！

霸道女总裁，高颜高冷惹人爱！

带货直播一开，本月工资拜拜~

2020要开心，快快乐乐做自己！

众筹一颗仙人掌，请你给我弹一弹~

宝藏男孩有宝藏，大家一起来珍藏！

VOCAL一开口，就知有没有~

人间毒药意难平，专搞be没有心

风格百变，魅力无限~潮流ICON，把心偷走！

男生都要磕男团，才是宇宙最燃！

翩翩公子世无双，玉树临风少年郎！





二、发起奖项评选活动，调动粉丝参与热情

“55青春选择之夜”可谓是大牌云集星光熠熠，吸引了大批明星粉丝。因此聚划算还联合微博、网易云音乐、Bilibili、虎扑4大网站，开启人气票选大赏，邀请用户为自家爱豆投票助力。

各榜排名TOP3的明星将有机会登上晚会舞台，投票与奖项挂钩的活动机制设置，让此次活动带着强烈的明星pk意味。

基于此，粉丝们为了让爱豆登上晚会并夺取奖项C位，也是使出浑身解数。活跃的“死忠粉”们不仅自己积极投票，主动承担起打榜职责，还自制了详尽的投票攻略，号召其他粉丝加入打call行列！

明星自带的话题度加上粉丝效应，无疑为晚会传播加持不少光环。

此外，粉丝投票后分享的微博下方还自带“聚划算百亿补贴”广告，点击一下可直接跳转到淘宝专页。对于聚划算来说，用户的每一次参与都是一次品牌曝光与销售引流。

三、贴合年轻用户喜好，才能更容易获得认可

可以看出，聚划算为了预热“55青春选择之夜”，可谓是下了不少功夫。无论是概念宣传片还是悬念海报，都融入了不少年轻人偏好的流行元素，不仅极大地吸引了受众的观看兴趣，也更容易赢得他们的喜爱，达到良好的传播目的。

聚划算“55青春选择之夜”这波预热，你觉得咋样？晚会你会观看吗？

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