阿里土货鲜食×有氧：这些梦想，带点“土味”

对于贫困县的农户们来说，这个春天可不太平。疫情发生后，贫困县的情况牵动着每个人的心。阿里巴巴也持续组织着全集团的资源助农扶贫，掀起了一波助农带货的热潮。为消费者带去田间地头的好味道，也为农户们的生活带去更多美好的可能。

作为淘宝的一级频道，“土货鲜食”由阿里巴巴脱贫基金和阿里乡村事业部兴农脱贫项目组联合运营，是主要购物App中唯一一个贫困县农产品销售专区。这个劳动节，有氧和土货鲜食一起，联合创作了一系列兴农脱贫海报，传递每一份耕耘背后藏着的质朴梦想。







他们不仅是在耕种作物，也在#为梦想，种下可能#。





张长领心疼留守娃娃们，他有个小梦想，想让乡亲们不朝外跑也能挣钱。

朱先富带着老区的核桃走出了大山，看惯了山的他，还想去看更大的世界。

戈雅荣每天发的货越来越多，但是只要回家看到女儿学的画，心里就美滋滋的。

陈世法的油茶已经种满了山，爱折腾的他现在想带着家乡人一起折腾出名堂。

刘一然赶着潮流做了主播，收入增加了，也能为家乡做点事，生活好像更有盼头了。

马鑫从城市回乡发展，虽然每天很累很忙，但稻米收成的瞬间就感觉一切都很值得。

申韦娟是一家的支柱，她在荒坡上种植百合开花结果，生活也和花一样欣欣向荣。

杨运兰被称为“寻乌老干妈”，辣椒是她的宝贝，每一次收到质量好的辣椒，她总会格外高兴。

作为阿里兴农脱贫项目的联合助梦者，有氧有幸助力并见证了一个个朴实的梦想被慢慢实现的过程。依托阿里的互联网电商网络，扶贫的手得以伸向大山深处的每个角落，让好的产品不被埋没，也让每一次“下单”背后的善意都被妥善传递。

未来，我们希望能和阿里一起，陪伴更多的人，为梦想种下可能。

让我们对那些脚踏实地种梦的人，说一声：“劳动节快乐！”