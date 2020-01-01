宝洁：母亲节谈钱，伤不伤感情？

我们先来看几则新闻。

“当妈还能挣钱？”“给老婆发工资？”这则新闻背后到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧呢？

请看正片——

在母亲节，当所有人谈爱的时候，为什么我们非要谈钱？

一切还是回归三年来宝洁母亲节的主题“爱在日常，才不寻常”。妈妈们在日常无私的付出，分文不取，反而让人忽略了其真正的价值，不少妈妈干着厨师，家教，保姆，家政等等的工作，却被认为理所当然。而在宝洁看来，母亲这份工作不但是世界上最伟大的工作，也应该是最具价值的工作，日常不但有价，而且更因母爱而无价。所以回到本文的标题，我方的观点是：母亲节谈钱不但不伤感情，而且特别深情！

影片上，继去年“让爸爸当一天妈之后”，今年我们决定“让爸爸给妈妈发工资”。一样都是略带荒诞的故事，但结尾你依然能品到熟悉的，眼眶湿润的味道。

当妈该挣钱？那么当妈到底能挣多少钱？除了影片外我们还上线了史上首款“妈妈工资计算器”，按照各行业薪资标准计算出妈妈们的年薪，在这个母亲节，让妈妈们好好“挣一笔”。

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Campaign一上线，即收获了各种评论，有赞的，有杠的，有撕逼的，也有装逼的……下面请看大型开杠现场：

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但作为一条广告片，我们能做的终究只是提出问题，而真正的答案需要我们每个人去日常中，用实际的行动来回答。#爱在日常，才不寻常#。