牛扒西餐厅设计【艺鼎新作·原石牛扒】 流连欧式花园，乐享牛扒…

【艺鼎新作·原石牛扒】 一场舌尖上的欧式户外花园之旅

一提到西餐，率先映入我们脑海的就是牛扒，这是因为鲜嫩耐嚼 口感丰厚的牛扒是西餐中最为常见、最受欢迎、最具仪式感的食物之一。

本着追寻牛扒真滋味，赋予西餐浪漫情怀的美好期许，艺鼎设计师梳理了「原石牛扒」品牌文化，以欧式建筑+原石logo为灵感来源设，拆分出拱形+弧形曲面等设计元素。

本案位于深圳市宝安大仟里，设计师将空间打造成欧洲小镇的街市，让步入空间的客人瞬间遗忘都市的喧嚣，沉浸静在优雅、惬意、浪漫、美味的牛扒滋味中。

全新升级的原石餐厅，门头的设计非常空阔，让自然光最大化洒入，为这“花园”注入了活力；收银水吧台上的一根根圆管拼接，简洁而又有耐人寻味的细节感；相比之前的原石餐厅，此次店面的升级，更注重清新浪漫的氛围营造。走在这欧式花园里，清新年轻的装饰风格令人流连忘返。

餐厅舍弃了复古美式田园风，转而以开放式门头，轻松休闲的外摆小花园， 巧妙雅致的入口，营造出犹如在欧洲街边小镇旅行的新奇感。

餐厅中：地面是浅色的大理石拼贴，半透明的屏风若隐若现，为花园增添的神秘性；而闲适的藤椅和活力绿植，则是这户外花园的点睛之笔。

从花园步入餐厅，景色随地砖的跳跃而变换，空间也渐渐变得精致；镜面的使用呼应空间，天鹅绒窗帘看上去格调满满，错位屏风赋予空间神秘感和私密性。

原石的品牌文化融入空间也很巧妙，天花上的线条衍生自原石品牌图形；墙上的slogan（牛扒的厚度，团聚的温度）、明档菜单和电视、圆形石头灯等，既是品牌logo的延伸应用，又在不知不觉中让餐厅氛围温馨了起来。

空间里还有一大亮点，那就是超现实主义画风的主背景墙。这是艺鼎品牌插画师与空间设计师的灵感碰撞成果。

大幅插画藏入一个个圆拱中，即是整体，又独立成画，一种唯美和谐的曼妙意境夺‘框’而出。

徜徉于「原石牛扒」餐厅，简约的欧式建筑拱形造型和精美软装搭配，在壁灯的氛围烘托下显得温馨而放松，调剂着拘谨的西餐氛围。

在充满想象力的空间用餐，在满是趣味的环境逗留，人与自然风景、人与人文环境、人与食物的美好关系，都在原始餐厅得了到淋漓尽致的呈现！

项目名称：原石·牛扒

项目面积：290㎡

项目地址：深圳市宝安大仟里三楼

项目用材：肌理漆水纹玻璃 马赛克 木纹砖等

项目摄影：江南

设计公司：深圳市艺鼎装饰设计有限公司