OPPO ColorOS7海外预热视频：给你意想不到的便捷

Smooth and Delightful





OPPO ColorOS 7

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明亮的白色背景逐渐被深邃的黑色所替代，炫酷的“暗色模式”是近期非常受用户欢迎的功能。

ColorOS 7全天候暗色模式相对原生在技术上调整了算法，让页面界面元素对比度更高，这也是目前唯一一个可以全天候使用和强制第三方应用适配暗色模式的系统。







我们将ColorOS 7的暗色模式功能场景设置在了火车车厢内。忽明忽暗的环境，强烈刺眼的阳光，乘务员贴心的拉下窗帘。用15S简单、轻快的展示了暗色模式为用户带来的舒适与便捷。

02

化繁从简，意想不到的便捷。

ColorOS 7侧边栏升级后的浮窗格外强大，浮标的样式和呼出方式统一，界面更轻盈，效率飞升。







我们设计了一个排队的场景，主角穿过长长的队伍，通过走“侧门”快捷进入到商店中，无需等待。ColorOS 7侧边栏功能点更加直观地展示给用户。





03

天生流畅，顺滑到底。

ColorOS 7系统基于大数据分析，精准识别操作场景，动态调度系统资源，优先关键场景，确保每次操作流畅顺滑。







为了呼应和强调系统流畅如新的功能点，我们选择滑板这一场景。通过新手玩滑板的卡顿与老玩家玩滑板的顺畅形成对比，丝滑顺畅的感觉在这一刻不言而喻。

OPPO ColorOS 7海外发布会预热系列视频通过场景人物演绎，展现暗色模式、侧边栏、卡顿优化等功能点。Bexta宝视达摄制团队历时5天，辗转深圳、广州多个场地，五条成片在一周内交付，于发布会成功播放，引起极高关注。