每日优鲜的母亲节文案，太好哭了！

每年的母亲节最不缺的就是感动，今年也不例外，每日优鲜的母亲节短片为人们送上了一颗强力催泪弹，看完之后猛男也会忍不住落泪：

人生第一顿饭

是妈妈喂我的

从一开始，我就没让她省心

一日七餐，昼夜不分

胡萝卜青菜做的米浆

我能吃得浑身都是

那时觉得妈妈什么都会

光是鱼，就有七八种做法

十来岁那会儿，我像是变成了一只「刺猬」

频频和爸妈陷入僵局

每次都是「妈妈的饭」打破僵局

大一那年中秋节

我第一次想念妈妈的味道

想念的程度和暑假体重的增长数成正比

后来的日子仿佛开了 2 倍速

我吃了一些告别的筵席

吃了几个好友的喜宴

吃过凌晨两点的加班外卖

吃下推杯换盏的冷暖人情

吃过地球另一角落的独有菜肴

也吃过另一半精心预谋的烛光浪漫

可是从什么时候起

陪妈妈好好吃顿饭

成了每年除夕夜才会有的仪式感

年少给人错觉

一生好长，我不一样

妈妈永远年轻，我有大把时光

直到我给孩子喂了人生第一餐

像妈妈当年喂我一样

直到妈妈把胡萝卜青菜熬的米浆

送到姥姥嘴边，像她当年喂我一样

眼见了生命轮回

才惊觉时间是贼，人生一粟

我们的一生，能和妈妈好好吃多少顿饭

人生三万昼夜，一荤一素里，一碗一筷间

爱在静默流淌

难道我们不应该把所有时间的空隙

都用来陪伴最爱的人吗？

时光有限

再忙也要多陪妈妈在家吃饭

短片将母爱的聚焦在妈妈做的饭上，仅用一张张旧照片组稍作特效处理之后剪辑成一个再简单不过的幻灯片，也正是这些充满回忆的照片承载了数不清的母爱瞬间，舒缓的背景音乐和细腻动情的文案简直就是煽情利器，唤起人们对于母爱的共鸣，触碰到观众内心关于妈妈和家的最柔软之处，让人不自觉湿了眼眶。