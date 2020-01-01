2019年你过得如何，广发年度账单里有“线”索

每年的最后几天，都会上演一年一度的扎心大戏——年度账单。不看账单不知道，一看账单满脸写着各种黑人问号？我什么时候花出了这么一笔“巨款”!

但是那一个个的数字，一笔笔的账单，真的仅仅是你消费的证据吗？对于每个看到账单的你而言，这一切并没有那么简单，生活的蛛丝马迹掩盖在里面。

这，是我们点点滴滴的生活记录。每一笔消费，都在暴露你生活真实可爱的模样；每一笔消费，也都是生活的线索。

2019年广发信用卡年度账单便是如此：“用最“简单”的方式，为我们理清生活的线索”。

翻阅账单：最早的那一杯咖啡背后的自我打气、旅行时的畅快心情、一日三餐的精打细算，都在那些可能被忽略的生活片段里一一得到整理和舒展。

翻阅账单：每一笔消费都蕴藏着生活的节奏线，账单串连起生活的各个场景，勾勒你的年度生活模样。

说起此次年度账单项目，成果很走心，过程很走肾上腺素：出场自带Highlight BGM：「要做，就做不一样的年度账单」。几番脑爆角逐，在确定没有技术buff的条件下（因信用卡项目技术开发的严谨性，几经商榷只能实现展示类H5），但接到Brief的小伙伴们决定无论如何，也要让内容成为buff！

回归账单本身，找到人群更深刻的切入点

如何在没有技术加持的情况下，吸引用户关注到并主动传播分享呢？这是我们思考的第一个问题。 我们认为，消费是一个很自我的行为，消费的意义应该不是花的钱多或少，而是每一笔消费中与自我有关，关于小我层面的意义。每笔消费记录的，是关于生活的小确幸：

给出租房新添了模样好看的花和花瓶，

生活仿佛便有了正在盛开的仪式感

每个月固定为自己买3本喜欢的书，

把小习惯变成碎片化时间里的学习计划

那次计划了很久的旅行，

更是回忆里闪烁着的吉光片羽……

做不一样的账单，只想与“你”有关成为我们整个项目的核心，我们要做到的是不去引导消费观，而是回归到消费与生活。

基于此，我们提取线条作为概念和元素，将“你”的生活模样一笔一账，细细勾勒，最后还原那个我们最关心的真实的“你”：

在全世界搜寻美食，那么生活便为你建立饲养联萌

喜欢旅行，生活便是为你存入好时光，收取快乐的ATM机

喜欢买买买，就为你种下一片BUYBUY的草原

经常出差的你，生活中一定带着超音速BGM吧





视觉由抽象到具象，找到沟通的最优式

在视觉演绎上，我们也做了很多大胆的尝试。 前期我们采用了较为艺术和抽象感的风格绘制，希望用一种留白的方式让回忆更有延伸的空间。

后来在不断地磨合中我们发现，越简单的画面越容易迅速获取共鸣，于是就有了终稿的模样： 选用偏暖色调的配色，兼具故事感的手绘形式对用户的日常进行演绎，通过“一条线”的引导为轴，温暖的连接每一页的故事，娓娓勾勒“你”这一年的生活。

跟随广发信用卡年度账单

看见你的2019生活模样





2020年，你对生活又有什么期许？

希望在新的一年，广发信用卡能继续陪伴你把生活过成理想的模样。