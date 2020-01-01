李现许凯李一桐龚俊官鸿喊你喝果汁了！

5月8日世界微笑日， 味全每日C“微笑接力”来了， 代言人李现领衔接力！ #每日喝果汁 每日笑喝喝#

面对过去这段时间心理生理上的压力，每天来杯果汁，保持好心情，用微笑迎接每一天吧！

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整波Campaign概念上——

每天喝点果汁，补充维生素，每天笑喝喝。

我们观察到，当下疫情逐渐进入平复期，经过长期的压抑与焦虑，消费者心理上非常渴望恢复常态。

味全每日C以瓶身为载体，附上暖心Tips，用微笑作为社交传播的助力，促进人与人与世界的交流。

“每日笑喝喝”的slogan，一语双关，既提醒消费者多喝果汁补充维生素提高免疫力，也提醒大家多关注自身以及周围人的心理健康。

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传播上——

艺人微笑接力。

我们为味全每日C寻找到许凯、官鸿、龚俊、李一桐4位艺人，发布#每日笑喝喝#开心小事，传递偶像的微笑力量，助力味全每日C。

利用明星效应，调动粉丝互动以及味全每日C微笑接力的社交玩性。

4位年轻有活力、阳光又新鲜的新生代偶像们，与味全每日C不断追求的“新鲜感”、“年轻化”的品牌形象不谋而合。

而艺人自身巨大的流量热度，也为传播带来了意想不到的惊喜。

因《延禧攻略》富察傅恒一角色走入公众视野的许凯，随后多次登顶微博热搜，这次居然调皮的公布了自己青春常驻的秘诀。

最近《成化十四年》热播剧中正火的官鸿，也给大家揭秘了自己“每日笑喝喝”的原因。

饰演热播剧《致我们甜甜的小美满》中法医系学霸的龚俊，则表示每日C在手，再难的数学题也不在怕的。

素有“鲜肉收割机”的李一桐，曾与多个流量小生合作多部大热剧，与许凯合作的《大唐儿女行》也即将登陆热播。 这次桐姐的祝福粉丝们也都有好好收到喔。

明星微笑接力活动收获粉丝大赞好评。 “听偶像的，喝起来！” “立马安排每日C变美变聪明起来！”

截止目前24小时最新传播数据显示，#每日喝果汁 每日笑喝喝#微博话题创造了1亿+的阅读量，讨论突破百万。 艺人单条微博转、评、赞互动量均超过5位数的传播量级。 我们希望借助这样的形式同样鼓励消费者和粉丝去分享。 你的笑容很了不起，拥有强大的感染力，也能传递美好的力量，让微笑和爱一直接力传递下去。

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意合众创作为此次Campaign创意出品方以及艺人代理方。

结合当下进入平复期的疫情现状，观察到整个社会人群以及目标消费者内心不安定的属性，与世界微笑日的主题巧妙结合，一语双关打造创意主题“每日笑喝喝”。

塑造产品卖点“果汁含量100%，补充维生素”的同时，打造品牌美好生活关联符号。

在艺人的筹备以及谈判，物料规划长线距战役中力求尽善尽美，引导艺人亲自拍摄，讲述亲身经历开心小事，增强微笑接力话题传播性绑定味全每日C产品。

继去年熊本熊大IP合作后，与味全每日C的又一合作完美画上句号。

在社交属性传播上一直动作不断的味全每日C接下来还会有什么惊喜呢？跟我们一起期待吧！