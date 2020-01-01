做潮服的饿了么，能吸引年轻人吗？

饿了么又给自家骑手升级“皮肤”了，近日，饿了么跨界做起了潮服，看网友po出的图，别说，有被帅到。

蓝色工装风套装，白色蓝蜻蜓渔夫帽，加入机能风和街头运动元素，让骑手背的外卖箱都成了一件时尚单品，如果外卖员都是这种水平，估计饿了么想要的年轻用户得蹭蹭往上涨。

饿了么官方宣传海报

为了宣传，饿了么特意办了一场「时尚周发布会」，现场图是这样的：

这是中国有嘻哈饿了么分会场吗？网友们也都一致好评，并想马上入手同款。

据悉，饿了么同款潮服即将开启预售，相信不久以后，就能在大街上看到各种各样的同款了。

跨界做潮服，吸引年轻人目光

为什么选择做潮服？

首先这不是饿了么第一次做服装，只不过之前都是和其他服装品牌合作联名款，也许是有了丰富的经验，给自家骑手做潮服更加得心应手。作为外卖平台，外卖员的形象在很大程度上就代表了品牌形象，而骑手作为每天和用户接触的群体，良好的素质和外在形象是很必要的，因此为其打造人设定位——无所不能的蓝骑士，包装外在形象——饿了么潮服，蓝蜻蜓头盔，都是为了刷新外卖员在用户心目中的形象，给用户留下良好印象。

其次想想看以后不光有穿梭在大街小巷的”蓝骑士“，还有走在潮流前端的时尚的年轻群体，都身穿饿了么潮服，有句话是这样说的，“成为流行符号的充分条件是：把符号穿在身上，在每个潜在用户面前每天出现三次。” 除了吃喝玩乐，衣服是所有人的必需品，通过年轻人最热衷的潮服打开年轻市场，让年轻人穿上品牌的标志性衣服，做行走的“代言人”，是不是比花大价钱做营销来的简单划算。

网友晒收到的饿了么潮服

不只是“蓝骑士”，更是品牌全面升级

除了签下顶流小生王一博做品牌代言人，跨界为骑手做潮服这些高调的营销动作，近两个月，饿了么还做了一些长效的改变。

先是7月11日,B站夏日毕业歌会，饿了么做了冠名。

并在现场发布了一首专为“蓝骑士”创作的歌曲《蓝色骑士》，由来自饿了么的一线骑手组成乐队，在现场首演。

选择B站合作，是从当下年轻用户最集中的平台入手，用他们喜欢的方式，拉近和他们的距离，从而刷新外卖员在年轻消费者心中的固有形象，饿了么的“蓝骑士”也是多才多艺，干净帅气，温暖阳光的。

再是7月17日，饿了么App全新改版上线。从单纯的送餐升级到提供同城生活全方位服务、个性化推荐、内容化互动、会员体系升级。也就是开始布局本地生活领域服务。

APP升级全方面生活服务，是为了从产品端刷新用户对饿了么的业务认知，在平台里构建内容生态，对于留存用户有一定的作用，同时生活化的互动也削弱了饿了么的工具属性，使之更具生活气息，与用户的联系也更加紧密。

这些都是饿了么品牌全面升级的表现，从产品本身到外在形象，从内到外，饿了么让大众看见了他的变化。

结语





受疫情影响，当下吃喝玩乐、衣食住行都开始抢占线上市场，在本地生活服务领域，除了美团、饿了么两家以外，抖音、快手、京东、叮咚买菜都开始发力布局。

而提前完成布局的美团已经一骑绝尘，坐拥4.5亿用户、620万活跃商家、近400万骑手，美团在本地生活领域已经形成了难以撼动的竞争壁垒。

2019年6月，饿了么CEO王磊在面对记者询问，“饿了么美团之间的决胜点会在哪里”，他是这样回答的，“分存量没有意义，阿里要做的是赢增量”。

经过这一连串高调的营销活动，饿了么在年轻用户群体心中已经种下一粒种子，但只靠明星吸引和外在形象营销很难长久的留住年轻人，最重要的还是更实际的用户体验。