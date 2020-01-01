中国银联这支「疫情大考」视频，让人热血沸腾！

因为一场疫情，2020的开年，我们都经历了一次大考。不少中小企业在这次行业大考中纷纷倒下，但也有的人，以蜕变求新生，力求「活下来」和「稳住」。

最近，中国银联联合12家媒体、21家商业银行，共同推出视频《我们都是答卷人》，将疫情比喻成一次考试，以此引出「重振引擎」助商惠民计划。

视频文案：

这是一场特殊的考试

你想工作下去，虽然工作很累

你想走出条路，哪怕只是探探路

你不想等着

因为你知道，很多人也在等着你

你想好好经营 你想稳住

你也不知道这事儿靠不靠谱

但你想，先干了再说

就算一切都停下来

你也不想让自己停下来

我们总是相信

哼着歌的时候，就会有光

有光的地方，一切就仍在生长

「稳住生活的你，不会被生活问住」

中国银联这支视频最大的亮点，就是把疫情比喻成一场特殊的考试，让各行各业的人置身考场。

静静的考场里没有考官，只有考生，他们有医生、护士、快递员、环卫工……我们每个人正在经历，必须作答。

与一般的考试不同，试卷上每个人的试题都不尽相同，他们的问题包括：

“疫情提前辞职了，现在还能找到工作吗？”

“鸡出不了栏，乡亲们没有收入该怎么办”

“三个月没进账，店还能开下去吗”

“店开张了没客人，这批书还卖得出去吗？”

这些是每个人都面临的生存问题。

于是，他们选择做出新的尝试。与其坐以待毙,不如放手一搏。

养殖户尝试用年轻人的方式做起了电商直播，在网上卖鸡。

疫情期间辞职待业的青年白领选择干起了出租车的生意。

书店老板借助外卖小程序接收订单。

餐厅老板干脆将店里的菜搬出去，卖起了平价蔬菜。

他们每个人都选择面对困境迎难而上，不向生活妥协。

这支短片将镜头对准了工薪族、养殖户、餐厅老板、书店老板、反映他们在疫情当下面临的生存现状。

从视频可以看出，虽然每个人给出了不同的答案，但是他们都做了同样一件事，那就是「去行动」，尽管不知道靠不靠谱，但是先干了再说，这彰显了他们骨子里那种不服输的「韧性」，也表现出中国经济的「韧性」。

「韧性」一词原本是物理学概念。在2008年后的大衰退之后，韧性成为应对全球金融风险的核心概念。其被定义为“在压力之后更快地反弹，承受更大的压力，并在给定的压力下更少受到干扰”的能力。

疫情之下，各行各业都很难，而这支片子，将困境下人们骨子里的那种韧性很好地表现了出来。

「稳住生活的你，不会被生活问住」是这支片子想要传达的核心主题。只有稳住，才能不被问住，很好地承接了片子的内容。

没有强行煽情和打鸡血，也没有站在上帝视角审视任何人，而是以朋友的姿态和受众沟通，告诉他们坚持不下去的时候，也需要稳住。

最后引出中国银联在社会开始复工后开启的「重振引擎」助商惠民计划，鼓励在疫情中受到影响的人们重新出发。

该计划正是通过加大对小微企业和个体工商户的支持，为超500万家小微企业减免手续费，帮助广大群众提振消费信心，释放消费潜力。

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此外，中国银联还配合出了一套以#我们都是答卷人#为主题海报，文案运用了押韵的手法，展示不同人应对这场考试的态度。

有人用歌声唱出生活的难

有人尝试用年轻人的法子试试看

有人不让自己停下来

有人发动身边人一起干

充满生活化的场景、振奋人心的海报文案，或许能让很多正处困境中的「答卷人」受到鼓舞，而一句「我们都是答卷人」，很好地建立起受众的同理心，引发情感共鸣。

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除了发布品牌影片，为宣传该项计划，中国银联还推出现实题材主题漫画「重振图」，用 36 幅民生质感的画作，记录下经济复苏的 36 个剪影。