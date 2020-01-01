营销头号玩家TCL去巴西搞定美洲杯

足球作为世界第一大体育运动，在全球拥有35亿受众。近年来，众多国际大牌纷纷花重金投入足球营销，希望借助足球这种“无国界的语言”撬动背后庞大的受众群体。TCL在向AI×IoT深度发展在全球刷新品牌形象之际，充分挖掘足球运动背后的精神，寻找其到与品牌的内在关联。整个营销战役的核心事件“打破边界”即为洞察的凝练：基于TCL品牌坚信科技力量可以推动世界改变的初心，链接足球运动所倡导的无界共享精神，为此提炼出“让人与人，家与家的生活没有边界”的创意主题。

创意机场事件 引爆话题





TCL借助美洲杯影响力，选择在巴西国际机场这个多国多种族人群汇集地进行创意落地，将“机场”变为“球场”，让不同国家、地区、种族、阵营的球迷通过lucky drop – 利用旅客行李落入机场行李传送带的方式，抽取幸运旅客的创意互动的形式，鼓励陌生人互动、打破隔阂。 TCL不仅通过IP创意使旅客在落地第一时间就感受到美洲杯的热烈氛围，同时也借此传达了TCL“让世界没有边界”的品牌价值理念，引发全球关注。

新媒体矩阵联动 国内造势





美洲杯伊始，TCL联手央视打造大国品牌《南美篇》，纪录片记录了TCL的足球营销事迹。上线前，TCL新媒体矩阵便在微博开启预热，联手8大热点类、体育类及科技类百万级粉丝大号策划双话题传播#你好，南美#、#全场看我#。纪录片央视播出后，党政类新媒体《人民日报海外版》旗下@侠客岛跟进好文推送，权威点赞，成为品牌此轮传播的权威背书。品牌借助《南美篇》上线，开启营销话题，为后续美洲杯营销做好铺垫。

海外创意事件，全球传播强势吸睛





视角转移到巴西，美洲杯正酣，世界各国球迷陆续抵达巴西。在南美各地，TCL主题广告登陆各城市核心地段大屏幕，TCL各大卖场开启美洲杯促销活动。TCL将热点IP权益从赛场内延展到城市街头巷角，拉升曝光的同时也促进了区域销售提升。在此之际，TCL联手中国最大的外国博主MCN@歪果仁研究会基于“打破边界”核心创意，深度共创爆款视频。歪果仁制作团队亲赴巴西，围绕创意事件打造趣味短片《在巴西和200人一起完成超级挑战》。借此撬动年轻泛大众群体，实现破圈传播。创意短片全网播放量48小时破千万。TCL将创意事件通过具有海外基因媒体成功引渡国内，迅速在全网发酵。此轮传播覆盖国内1.4亿人次，TCL成功搭载美洲杯走进大众视线的中心，品牌影响力实现破圈扩散。

巴西亮相全球化成果，刷国民骄傲





与此同时，TCL在巴西开启全球发布会，分享TCL全球化成就，树立民族骄傲感。此次发布会TCL邀请巴西传奇球星卡福出席发布会，提升区域影响力。在发布新品同时宣布了TCL在巴西市场以及全球市场的成绩。海外信息两地渗透，国内以多角度，多形式立体呈现TCL全球化成绩，刷屏科技、营销圈层。同时在泛大众层面，延续创意事件热度，TCL全球化标签得到持续深化。

在美洲杯全球营销举措推动下，依托“中国本土化+品牌全球化”双战略完美叠加，TCL提高了品牌在全球不同区域的知名度和影响力。营销总覆盖量高达5.85亿人次，总阅读量6911.9W+，全网互动量16.5W+。同时助力 2019年上半年，TCL实业控股股份有限公司实现营业收入403.1亿元，同比增长9.8%，其中，南美区域销量同比增长20%，巴西Google指数同比提升47.8%。同时，全球彩电出货量以市场占有率14.3%保持第二。