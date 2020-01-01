椰子鸡餐饮空间设计【椰客】清新自然时尚轻奢，这椰子鸡餐厅又潮…

广东餐厅设计·餐饮空间设计【艺鼎新作·椰客】一颗在大海里飘来飘去的椰子！

【艺鼎新作·椰客】一颗在大海里飘来飘去的椰子！

【艺鼎新作·椰客】相约椰海岸，钻进椰壳里，喝口椰汁汤

越是挨近寒冬，火锅就越受欢迎。因为天气一转凉，我们就想着吃点好的；因为没什么是一顿火锅解决不了的，要是有，那就是两顿。冬日里，清甜温补的火锅中，“清新、健康、自然”的「椰客YECO」椰子鸡火锅首屈一指，它凭借清香的汤汁、鲜美的海南鸡肉、不掺水的鲜明特点备受人们的青睐。

所以每有「椰客」新店开业，人们都会都去争相打卡、尝鲜。本案位于广州天河高德置地广场，设计以“在大海中漂流的椰子”为灵感；以海滩为基础色调，以深蓝和浅蓝的海洋为空间辅助色，还提炼出椰树叶子的线条元素，营造出清新自然、舒适休闲、时尚轻奢的聚餐氛围。

本案门头识别度很高，提取自椰客品牌logo的“椰壳”就是入门，门把手是缩小版椰壳，这是对此前店面经典元素的承继和延展。从“椰壳”走进椰子里，又见一片蔚蓝的海滩风光。空间里，大到门头和隔断，小到屏风和灯笼，都是品牌元素潜移默化的渗入和应用。

天花上是翻涌的海浪和无限放大的椰树叶子脉络，营造出在深海里吃椰子鸡的新奇氛围。金属材质的应用让餐厅的轻奢、高级感呼之欲出。走在水墨石上，有一种沙滩漫步的感觉，这是金沙色水磨石的功劳。除了蔚蓝的天花，深海和浅海还呼应着餐厅里深蓝和浅蓝色的桌椅。

而墙上放大的椰树叶子则寓意食材的“绿色、健康、自然”，这和椰客Slogan追求的“不接受有水分的人生”配合默契。椰客YECO空间就像一个漂浮在海洋的椰壳。从外看像椰子，走进去又是海滩风光。空间将椰子的形、椰树叶子的纹路、食材的自然绿色融合得不着痕迹。

小椰树、大椰壳、海滩、海浪、大椰树叶子……本案空间设计既有创意上突破，又在氛围上呼应品牌主旨，不仅体验感极佳，搭配椰子鸡美食更是相得益彰。天气转凉时，相约在冬日里。一口清甜的椰汁汤，再一口滑嫩的海南鸡肉，不仅能让味蕾得到了满足，我们因工作而疲累的心也会在不知不觉被治愈。

项目名称：椰客（广州天河高德置地广场店）

项目面积：221㎡

项目位置：广州市天河区高德置地广场·冬广场2楼

项目用材：金属、木色面、洗米石、涂料、肌理漆等

项目摄影：江南

设计公司：深圳市艺鼎装饰设计有限公司