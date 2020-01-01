当奢侈品与星座“合体”，会发生什么？

4月23日，GUCCI在官微正式开张【每月星座馆】，邀请专业占星师从总体、事业和感情三个维度，面向十二星座开展本月运势解说，并以此为基础进行相关单品的露出推荐，以达成销售转化。值得注意的小细节是，除单品外，官微中每个星座图像都与品牌特色标志符号进行创意结合展示，将品牌与星座巧妙有机地结合在一起。

星座是理性与感性的交织、玄学与科学的集合、现实与预判的合体，如此矛盾又迷人的特质使其一直具备较高的话题和讨论热度。一项对猎豹用户的研究显示，90%的女性相信或部分相信星座，关注星座的目的主要为获得心理安慰、社交、自我认知和娱乐。

一向以奢华高贵著称的GUCCI与如此接地气的话题结合，打了什么算盘？

我们先从User Journey看。

标题亮出【每月星座馆】，借力星座的低门槛话题效应，契合大众的胃口和兴趣，轻松获得讨论和关注热度。引发包括原本不了解GUCCI或奢侈品的人群产生猎奇——“不知道GUCCI是啥，我还不知道星座运势是啥吗”，正是类似的想法帮助GUCCI实现了第一轮引流，当消费者觉得内容颇有意味分享给亲朋好友时，就完成了自发传播扩散，帮助GUCCI达成第二轮裂变，裂变驱动潜在用户量的增加，而潜在用户的增加提高销售转化的可能性。

当用户点击标题完成跳转后，让用户沉淀留存的内容成为关键。从信息来讲，用户会在意关心的星座运势；从类型来讲，用户会优先关注在图片。面对这样的特点，GUCCI借力专业的占星师满足用户对于信息的需求，依据图片优越的可读性实现品牌标志的重复露出。

再从User本身看。

以上两步符合用户阅读体验的同时，其实也反映了GUCCI针对不同类型的用户所设定的差异化营销目标——有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。

对于有能力购买的用户，在运势解读后提供单品推介，满足心理安慰、社交、认知和娱乐等情感诉求。单品已不仅仅是单品，同时也是符合消费者自身运势的幸运物件，GUCCI也不只是一个奢侈品牌，它为消费者提供既有价值又有温度的产品和服务，轻松丰富立体品牌联想，将品牌形象提升新高度；

针对双子运势的单品推荐

对于暂时无能力购买的用户，十二次图片露出已经完美地实现重复加深记忆，强化用户对于品牌符号的认知，而【每月】的频率则保证了长期而固定的巩固效果，助力打造品牌的认知度和知名度，提高品牌声量。可见，GUCCI并没有放弃品类池外的用户，相反地选择放长线钓大鱼。或许若干月后，经典的红绿条纹以及双G符号将会具备优越的辨识力，从若干奢侈品标志中脱颖而出。

如此“合体”，有哪些可优化之处？





此次合体体现了GUCCI的野心和马力，彰显了其对用户敏锐的洞察力、对自身足够的自信力和与用户非凡的沟通力，但笔者认为部分节点有待优化。

结合稍显僵硬。尽管GUCCI没有走上“掐指一算命中缺包”的“忽悠式”预测，但在运势分析后针对单品的推荐原因稍显牵强。除了加强逻辑梳理外，或许设计十二星座的图案定制单品是一条值得考虑的途径。借此加强产品与星座的关联，借助人们对于自己所属星座的归属感和自信感，刺激人们的购买欲望和社交欲望，引发同星座之间的种草或不同星座之间的比较，将传播影响力从单一圈层扩散开来，实现品牌和活动的规模化覆盖。

互动环节薄弱。低门槛的话题意味着关注者发言欲望较为旺盛，在人人都可发声的互联网时代，设计一些小福利增加与用户的互动，为用户提供发言的机会和平台，将有助于产生并沉淀UGC内容，实现话题的指数级别扩散与转发，为营销活动带来流量和声量的双重加持；同时也是品牌集思广益，收获营销新思路的低成本办法。

结语





GUCCI与星座的结合为奢侈品品牌的营销方式提供了新方向和新思路。未来奢侈品将如何以更加创意的方式进入到大众视野，在这片广阔的消费者蓝海中实现触达、捕获，最终成功引流至品牌的私域市场，值得期待。