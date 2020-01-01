雪佛兰：每一个微博热搜，都是一种开拓精神

原标题：不是每个人都要活成热搜，但每个开拓者都要活得热烈！

什么人能被称为「开拓者」？是那些成功成名的人，还是默默无闻却一样为梦想付出的人？

最近，雪佛兰开拓者联合新浪微博，给出了一个新角度的思考。

用热搜定义「开拓者」

互联网是有记忆的，它实时记录着我们关注的新闻、焦点、话题，每个能登上微博热搜的话题，见证了这个时代的开拓精神。

我们搜集了#人类登月50周年#，#5G#，#iG夺冠#，#武大靖夺冠#，#丁俊晖登上世界第一# ，#冰桶挑战#，#世界那么大，我想去看看#等你我共同见证过的，大神取得成就，名人成为时代开拓者的热搜。

同时选择了#全民战疫#， #加油吧！高考#，#创业者说#，#996奋斗者的日常#，#强制休息#，#武汉，明天见#，这类的我们每个亲身经历，讨论，甚至产生争议的话题，发起了#谁是开拓者#的讨论。

用「不是所有人都能活成热搜，但每个开拓者都要活得热烈」定义开拓者。「热搜」意味着成功、成名；但生活中更多平凡人，他们虽然默默无闻，但敢于打破舒适区，无惧改变，活得「热烈」，他们用自己的开拓为每个普通人赢得了自己的热搜！雪佛兰开拓者鼓励每个平凡人，不必活成热搜，但要活得热烈，「开拓者」这个名字属于推动时代的大人物，更属于每个在平凡生活中拼搏的你！

用热搜见证「开拓者」

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#美国10岁女孩攀上酋长岩#

用超越年龄的勇气攀上险峰

02

#iG夺冠#

用击退逆风的热血登上热搜#

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#冰桶挑战#

用平常人的行动，去传递感动

04



#加油吧！高考#

开拓，释放心中的能量。

05

#国产大飞机C919首飞#

创造一个个激动人心的时刻

06

#全民战疫#

去见证这个世界不断前行的新模样

接着我们以新浪微博大数据为核心，通过H5挖掘热门话题与用户间的联系。H5中历数我们共同见证过的热搜，通过用户转发、评论、点赞的行为轨迹，生成用户独一无二的热搜报告，让用户成为开拓者的一员，用数字互动深化沟通「开拓者就在我们身边，每个人都有开拓精神」的核心概念。哪一条热搜代表你的开拓呢？先扫码进入H5测试一下。





一次关于开拓的讨论，一次致敬「开拓者」的发声







在新浪微博话题页，用户们以 #谁是开拓者#展开讨论，丁俊晖，新民周刊，iG电子竞技俱乐部相继发声，提出自己的观点。

「不是每个人都能活成热搜，但每个开拓者都要活得热烈」的观点，收获网友点赞。这个时代需要我们这样的开拓者，在开局艰难的2020年，更需要我们不惧改变，大步开拓！