知乎 × 小熊电器丨「小熊伊万」IP 共创，萌化品牌形象

以动物为主角的 IP 形象数量巨大，选择以「熊」为核心延展 IP 设计的小熊电器如何塑造出令人印象深刻的 IP 形象呢？在形象和人设上做出差异化，打造 IP 亮点，是此次合作的首要目标。

知式解答

作为广东顺德的知名企业，「美食」是小熊电器的品牌不可缺少的基因。在知乎「美食」类话题拥有超过 1000w 用户关注，美食相关的「脑洞」类话题是近年来一大热门内容。于是，一只爱吃、爱开脑洞、爱开和吃相关的脑洞的「小熊伊万」成为了我们为小熊电器量身定制的 IP。

在已构造出具有品牌特色的 IP 基础上，通过优质回答、定制海报、条漫、视频等多种形式传播，成功打造 IP 核心记忆点「本命吃货」「脑洞炸裂」，让小熊伊万的 IP 形象和性格深入人心。

知式分解

STEP 1-冷启动注册知乎机构号，设定熊设伊万初登场

每日回答站内美食相关热门提问；以小熊伊万为 IP 主角，设计并发布 24 节气海报，强化视觉记忆；以条漫形式讲述伊万故事，刻画伊万的成人性格，引发受众共鸣。

STEP 2-结合知乎 IP 超级脑洞挑战赛，热启动传播，巩固熊设

小熊伊万在知乎发起首问，通过脑洞美食向提问，塑造熊设，完成知乎首批种子用户收割。刘看山特邀回答知乎社区热门提问，向知友隆重介绍小熊伊万。不同于如宠物一般的「吉祥物」，打造「小熊伊万」IP 旨在成为每一位知乎用户和小熊电器用户的「伙伴」或是「自我投射」，让每个人都能看见美食为生活带来的温暖和自己成长的故事。

「吃货灵魂报告」H5 持续引燃站内外 IP 传播

STEP 3-知乎专题页收录视频，形成 IP 的品牌资产

将脑洞提问挑战赛内容及创意视频、运营精华内容整合；结合年终热点打造创意主题《我太南了》，通过专题进行二次传播。

效果反馈

IP 运营 3 个月期间，累计涨粉破万人，冷启动成长速度超过知乎 90% 以上机构号，反应出用户对于小熊伊万 IP 的强烈兴趣和认同。脑洞挑战赛提问浏览量达 157万+，获得大量高质量互动，回答数为 2019 年知乎商业合作提问 TOP1。

同时，脑洞挑战赛内容持续于社区内留存流通，以「我太南了」主题，整合精华内容二次传播，达到浏览量 1000万+，持续熊设，「脑洞炸裂」「本命吃货」印象加持。IP 形象千篇一律，深入人心的却万里挑一。在知乎，脑洞是共享的，做整个 IP 界最亮的崽，为最酷的品牌代言。