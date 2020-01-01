蚂蚁庄园：三年240亿颗爱心鸡蛋，看看你干的好事！

每天起床第一句，先去庄园喂个鸡。然而8月6号一大早，全国网友发现庄园里的鸡竟（有）然（翼）没（而）了（飞），只留下了一封鸡毛信和一个洒脱的背影。由此开始，一场“找小鸡”风暴席卷全网。

蚂蚁庄园联合代理商伙伴嘉年华整合营销（下文简‘CARNIVO’）， 抓住“捐蛋就是捐爱心”的核心基调，打造#小鸡去哪了# 互动传播。通过庄园小鸡离家出走，“实地考察”蚂蚁庄园爱心公益项目，带领4.5亿养鸡用户揭秘三年来超过240亿的爱心蛋到底捐去了哪里，看看三年那些自己“干的好事”！

“鸡毛”小创意，引发破壁式共鸣

面对蚂蚁庄园在阿里生态中的声量局限性，CARNIVO与蚂蚁庄园在传播层面达成了“闭环传播”的共识。通过打破用户每天喂小鸡的国际惯例，制造小鸡“离家出走”的故事悬念，借力阿里系其他经济体进行联动助燃话题传播。将“捐蛋就是捐爱心”核心主题由端内向端外扩大传播声量，教育全网用户加入蚂蚁庄园的公益队列。

全网热议“找小鸡”，阿里生态助燃话题冲上热搜榜

传播初期由用户自主进行话题发酵，通过用户社交平台自主分享，全网用户开启自发找小鸡之路，将互动话题进行破圈传播。阿里生态全员助推，燃爆话题热度冲上实时热搜，预埋线索实现由端外向端内导流，引导更多用户上支付宝加入【找小鸡】的队伍，获取自己在蚂蚁庄园三年来的养鸡历程。

两小时之内，#小鸡去哪了#话题冲上实时热搜榜，为接下来的“小鸡回归”积攒全网关注！

千人千面个性报告全民分享，生动化传递公益心智

端内用户在支付宝搜【找小鸡】，获取蚂蚁庄园三周年千人千面结果页，通过小鸡带回用户参与过的公益项目故事页面，将此次互动传播和用户行为进行真实链接。同时引导用户自发分享“养鸡账单”，实现生动化传递公益心智，让用户有感知，有认同感。

端外社交平台通过插画+真实场景的沉浸式互动画面，虚拟小鸡和庄园爱心捐赠的公益项目真实场景的交互创意，打造小鸡真实“出走”氛围。通过小鸡第一视角讲述自己的出行路线及所见所得，阐述蚂蚁庄园三年来用户捐出的爱心蛋的去向，呈现爱心蛋为捐赠受益人带来的真正的改变，将每个用户与自己所参与的公益项目紧密关联。

最终，#小鸡去哪了#话题取得了两亿多次阅读曝光，带来极高关注度。蚂蚁庄园借此次小鸡“出走”互动传播，让近4.5亿的支付宝用户重新定义了养小鸡、捐爱心蛋的意义！

看似每天动动手指的行为，却在4.5亿用户看不见的地方，改变着一群需要帮助的人们的人生轨迹。蚂蚁庄园三周年的生日，通过讲述这样一个小鸡出走的故事，呼吁更多用户加入养小鸡的行列，陪小鸡一起蹭吃、陪小鸡挨揍、听小鸡说土味情话，和小鸡一起捐出每一颗爱心蛋，和小鸡一起做公益！