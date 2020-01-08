《炉石传说》：你有一份特别的快递请查收!

《炉石传说》凤凰年如约来临，穿越外域的黑暗创造崭新的轨迹，炉石新版本“外域的灰烬”就此拉开帷幕。

走过长达6年的岁月，“凤凰年”预示着炉石的全面革新，大幅度的开包机制修改、卡牌回调、牧师调整、以及全新的天梯排位系统。而最重要的自然是它带来了有史以来的一个里程碑级别的更新——全新的职业“恶魔猎手”。

“外域的灰烬”目前已正式上线，于灰烬中的新生，和旧日圣城沙塔斯的居民通力协作，与赞加沼泽的凶猛真菌并肩作战，或是让非自然的恶魔生物屈从于你的意志。炉石正以汹涌之势焕发生机，将新赛季的号角从玩家身边吹起。

为更好地增加游戏日活，吸引老玩家回流，拉动新玩家加入。《炉石传说》通过各个渠道展开了铺天盖地的传播活动。本次炉石与纸箱哥达成合作，通过纸箱包裹广告的传播形式，将这份战火的悸动送达到玩家的手中。

你有一份炉石快递请查收！

4月24日，炉石官博官宣了本次活动：即日起至5月15日， 只需要带话题#共征炉石外域#发布原创微博，晒出你收到的炉石快递盒，说出一句祝福，即有机会获得丰厚好礼！一等奖：388元现金 *5二等奖：炉石传说魔法无线充电盘*15三等奖：128战网点*20参与奖：转发本微博就有机会获得30战网点（5名）！

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精准投放，锁定玩家

本次活动快递投放主要以3C数码的年轻男性用户为主。作为暴雪火遍全球的卡牌游戏，炉石有着广泛的受众基础，在年轻人之中广受好评，同时又以喜爱电子产品的年轻男性为代表，对此类卡牌游戏保持极大热情。

通过将他们日常购买的数码用品快递随机置换成炉石快递，将游戏方的惊喜与祝福传达给玩家，让他们在日常生活中品尝到游戏乐趣外，更有着号召老玩家回坑，吸引还未成为玩家的新玩家加入的鼓动力，精准投放使得宣传效果事半功倍。

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远征就此开始

受到箱体内容吸引的玩家，扫描二维码会直达微博话题#共征炉石外域#。

在话题里，玩家可以浏览新版本情报，观看最新游戏宣传PV，并通过分享自己的炉石快递定制纸箱分享自己的游戏感想，表达对游戏的未来期许。部分新玩家通过浏览话题对游戏产生兴趣，在应用市场下载炉石，从而沉淀入游戏中。

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特色定制纸箱，引爆话题！

整个定制快递的突出特色是由恶魔猎手为主的炉石游戏形象，通过强烈的美术风格，给玩家带来强烈的震撼感。打开包裹取出定制书签，上面是炉石酒馆的景象：

“收到书签的你，如果有时间，来炉石酒馆坐坐吧！”

熟悉的场景引发老玩家回忆与亲切感，同时激起新玩家兴趣。快递包裹上印着：“扫码共赴远征，宝藏等你来拿。”并附上二维码，暗示玩家扫码领取福利，开启新版本征程。炉石画面引发出玩家对纸箱本身的热爱，通过分享纸箱图片并讨论话题，炉石纸箱在玩家手中有着极长的留存率，从而推动活动热度上升，提高游戏好感与忠诚度。

纸箱包裹广告有着传统广告所不具备的独一无二的优势:

01 精准触达网购人群

纸箱包裹广告可以做到将品牌的营销信息精准送达目标消费者。品牌通过包裹广告的形式，将广告营销信息，精准传播到目标消费者群体。品牌可以直接触达消费者，让营销活动可以到达对应的人群手中，极大提高广告效力，保证营销价值。

02 多达6个广告展示面，更有效曝光

快递纸箱有多大6个广告面，通过定制纸箱，品牌可以制造出更好的营销效果。纸箱定制后，呈现出整体的品牌画面效果，区别于普通的快递包裹，能给用户带来极强的震撼感，从而促使用户对包裹上的品牌信息产生兴趣，进一步了解活动内容。

炉石通过定制纸箱为游戏制造热度，在本次活动中为玩家们带来了惊喜与创意。在玩家分享炉石快递纸箱合影，发出祝福的同时，既出乎寻常地创造了活跃度，又让《炉石传说》在玩家圈中更加火爆。

纸箱哥——电商包裹媒介流量交易平台，专注于电商包裹广告。致力于为品牌更精准、规模化的通过电商包裹媒介获客，以网购行为作为数据化切入点，以电商包裹为媒介载体，在广告营销的赛道上，为品牌主发挥真正的助力。