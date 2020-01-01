iQOO Neo3 上市：强悍出场，生而为赢！

iQOO Neo3是什么？



隶属于 vivo 旗下的 iQOO 强悍系列，又多了一位后浪 —— iQOO Neo3，144 Hz 竞速屏 + 立体双扬 + Hi-Fi 音质 + 骁龙 865+UFS 3.1….. 一出场就用强悍性能直戳直男爽点！

此次首销期三大平台同步上市，强悍性能全面首发，我们的策略不求 “大而全”，而是聚焦平台特性，而且三个平台的直男也各有千秋，这次我们用不同的创意，逐一击破，逐一燃爆！

如何燃爆三大平台？

#京东篇：王者齐聚，生而为赢#

众 “广” 周知，京东用户更 3C 更科技，他们是一群游戏宅男，So Neo3 目的就是用 “王者电竞屏” 让游戏宅男集体高潮 —— 144Hz 竞速屏、鹰眼显示增强、疾速触控…

超级电竞 IP —— 王者荣耀

联动我们拥有的超级IP资源 —— 王者荣耀，iQOO 系列也是 KPL 的官方比赛用机！当 iQOO Neo3 x 京东 x 王者荣耀 x KPL，会燃爆怎样的火花？

高能机构 —— 王者 “机” 密调查局

聚焦王者荣耀，有大神有菜鸟，作为游戏链底端的我们会好奇：“究竟电竞大神是如何一路制霸王者峡谷的呢，难道他们真的有外挂？” 有没有外挂，一探便知！为此，iQOO 官方特别成立了一个高能机构 —— 王者机密调查局，官方探究最强王者“机”密！

亮点一：头号特工 —— KPL 官方解说员

特别聘请 KPL 解说员 “李九” 作为我们的头号特工，带我们一起穿越到王者峡谷，为游戏宅男们探究高手玩家一路制霸王者峡谷的机密！量身打造一出真人COSPLAY 好戏！

亮点二：高手过招 battle 战

除了 “聘请” 李九作为特工，我们还 “联系” 了两位王者英雄 —— 韩信和马可波罗，他们将一起穿越进王者峡谷，face to face 看两位英雄 battle！让视频更 high 更精彩！在 iQOO Neo3 王者电竞屏的加持下，高手玩家韩信将一路制胜！圈层 KOL 重度参与 + 王者 IP 加分创意，最终我们实现了圈粉引流 + 圈层裂变的营销效果。

#天猫篇：声而为赢#

围观天猫平台人群，更泛娱乐、更多元化，玩的东西可以更 “生活”，更刺激！我们选择在天猫击穿，立体双扬 + Hi-Fi 音质的视听体验。以沉浸式的视听体验，让直男生活有声有色！

全网首款《声音食堂》正式营业

如何让消费者沉浸式地感受我们的视听体验，我们发掘了人的生理本能，对食物的渴望！食物迷人的不仅是视觉，听觉都能让你分分钟上瘾！食物版 ASMR 视频更是瞬间让人颅内高潮！这样的原始欲望刺激，就这样刺激了我们的创意诞生！

我们打造了 3C 圈首个沉浸式《声音食堂》，只有搭载 iQOO Neo3 的立体双扬 + Hi-Fi 高保真，才能生动还原食物的极致诱惑，给消费者带来真正的视听盛宴。

疫情期间不能出门大吃大喝的吃货们，可用 iQOO Neo3 来下饭哦～





看 Neo3 下饭神机视频，搭配自带 Hi-Fi 音质的 Neo3 耳机，食用效果更佳哟！

#苏宁篇：生而为赢，与速俱进#

到了苏宁平台的玩法，它更直接更科技，苏宁平台是直接 boy！我们欲想击穿 3C 圈首屈一指的 144 Hz 竞速屏，为消费者普及 144 Hz 的强悍之处。

最强大脑 × 最强竞速屏 × 最强眼力挑战

对此，我们放大最强卖点 —— 144 Hz 竞速屏，联动最强大脑 —— 王春彧选手，挑战最强眼力——逐一看清 144 Hz 分秒细节，直观地展现 144 Hz 的高刷新率、流畅度和清晰度，让消费者一 “目” 了然。

来，一睹 144 Hz 的刷新之快！

回顾我们的执行，从落实执行方案到正式执行，只有一个月的时间。一个月同时筹备三个视频，4 天拍摄，同一天上线，面对的挑战可谓数不胜数。

时间是真 · 紧迫

不管是京东视频、天猫视频、苏宁视频，都面临着时间一紧再紧的问题。

1 个月 3 个视频 4 天拍摄同一天上线，怎样在有限的时间把视频做到出品质量上乘，是我们要思考的问题。从脚本的反复打磨到确认，从选择供应商到各种场景选择等等事无巨细的执行细节，无一不在压缩我们的时间。

但是，还好，视频最终如期上线，交出了三份满意的答卷，有来自客户爸爸的认可，也有来自消费者的不俗战报，当然也有来自团队的拍手称赞。





总在给自己增加难度

执行三个视频时，我们一轮又一轮地反复推敲，视频脚本已经反复修改无数次，团队和导演都对视频有着超高的期待，不断地给自己加难度，只为在预算内执行出更高水准的成片！





京东篇：稳住，我们能赢！

京东《王者机密调查局》视频的置景、真人还原的高难度吊威压武打、后期的特效都十分耗时耗力，考验的全是团队和演员的专业度。

天猫篇：听见 ASMR 团队的心声

天猫的声音食堂视频，看似画面简单，但其实食物不像模特，很难操控，一个镜头得反复反复拍几十遍才能拍出现在诱人的成片。

苏宁篇：一试，便知可能性！

苏宁的视频为了直观地向消费者呈现 144 Hz 的流畅清晰，面对现有素材的缺失 + 预算的限制，我们尝试了多种低成本的方式，最终通过后期制作出了一条低刷新率和高刷新率的对比视频，让人一眼就能感受差异。

感恩客户爸爸的信任，一起打造了 #生而为赢# 首销期 Campaign，iQOO Neo3 也迎来不俗战绩，为后续 618 大促打了个好头阵！