后疫情云上直播时代，美的厨热“轻净之夜”玩出了新花样

说到“吃”这件事上，90后比前几代人的要求高很多，既要烹饪简单，又要控制卡路里，还要易清洁。在90后聚集地B站，甚至有美食UP主专门教粉丝如何烹饪这样高要求的一餐，90后的年轻人依然被其中一道门槛给劝退。

厨房，对于年轻人真的这么不友好吗？当然不是，只是传统厨房已经不能满足年轻人。正是敏锐察觉到年轻人对厨房的新需求，在轻净之夜 · 美的厨热2020轻净新厨房新品云发布，美的厨热为众多对厨房“又爱又恨”的90们，展示出厨房科技、轻净的全新面貌，给年轻人提交了一份定义轻净新厨房的标准答卷。

洞察年轻人厨房观，塑造年轻化品牌形象

“轻净”新厨房概念来源于美的对传统厨房存在的操作复杂、环境差和清洁困难等问题的深刻洞察。在当代年轻人的概念里，厨房更多是作为一个展现自己厨艺的乐园，烹饪不仅仅是为了果腹，而是更多的是一种创作，是为了更好的享受生活。

美的厨热洞察到年轻群体的内心需求，创造性的用“轻松”、“洁净”和“健康”这三个关键词，作为“轻净”新厨房的释义，打造了一个专属于美的的轻净美学观，与热爱生活，享受烹饪的年轻人一起，开启了一个属于90后们的厨房新时代。

众星云集，打破与年轻人的壁垒

对于90后的年轻人来说，真正打动人心的营销，是要能够让自己和品牌玩到一起。此次轻净之夜 · 美的厨热2020轻净新厨房新品云发布便做到了让年轻群体跟着品牌一起狂欢。

在明星选择上，美的邀请了苑子文苑子豪作为90后轻净新生代代表担任全场特邀串讲人，携手深受年轻人喜欢的温暖治愈大男孩胡夏，发布美的厨热轻净之夜主题曲《轻净的你》MV，拉近消费者与品牌的距离，此外还邀请了娱乐圈神仙CP戚薇&李承铉曝光轻净爱情秘诀，毒鸡汤段子手·俏皮书法家朱敬一老师现场题字，充分覆盖多方潜在用户，实现了品牌多圈层曝光。

发布两大套系新品，轻净无烟有味才是生活之美

在轻净之夜 · 美的厨热2020轻净新厨房新品云发布，悦家、本源两大套系的惊喜黑科技，得到了揭晓。两大套系产品覆盖了以“厨房”为核心的高频场景，实现为用户带来“轻松的烹饪体验、洁净的厨房环境、健康的厨房生活”，让每位用户享受烹饪自由。

悦家套系顾名思义，悦己爱家，不仅是注重家庭和谐美满，更是取悦自己，爱自己。在温情中又有硬核科技的加持，同时发布了“随烟感”新瀞吸烟机、搭载Master OS系统的智能灶、实现一键烹饪和配备多米诺碗篮技术能实现碗篮抽取至餐桌收拾的洗碗机。

本源套系则崇尚“回归本源 自然之物”，强调自然的质感。新发布的静吸无烟聚能的燃气灶、磁净双核零冷水的燃气热水器、双UV深灭菌的洗碗机。秉承摒弃形式，抓住本质的理念，处处透着原始的深沉，又还原了自然之物的力量与美，仿佛真是出自大自然的精品，整体呈现水墨画般的“轻净”高级感。

轻净白皮书发布，定义轻净新标准

当晚，美的厨热与太平洋家居网联合发布《美的轻净新厨房标准白皮书》，同时，中标集团人类工效学产业化部长吴博也为白皮书发来寄语。白皮书根据大数据，从多个角度切入90后圈层，根据烹饪体验、饮食习惯趋势、传统厨房痛点，以轻松、洁净、健康三个关键词，重新定义【轻净新厨房】标准。

消费升级的大时代，90后年轻消费者是中坚主力，品牌年轻化是品牌立足市场的强需，抓住年轻消费者的眼球，建立沟通机制，将是美的厨热赢得年轻消费者的制胜关键。

与《风味2》官宣，让轻净厨房深入人心

说到厨房，总能联想到美食，而这次美的厨热与《风味人间2》正式官宣，导演陈晓卿也发来VCR送上寄语，更放出 《风味人间2》将于4月26日，在腾讯视频首播的重磅消息，最后的预告视频，让各大平台直播间年轻观众直呼“看饿了”。

与著名IP跨界，是大品牌常见的营销手段，美的厨热则把轻松、洁净、健康的轻净新厨房标准与《风味人间2》巧妙结合，通过著名IP与美食场景，把轻净新厨房的生活美学传达给年轻受众。

美的厨热充分利用疫情期间，年轻人高度关注云发布会热度，巧妙地融合厨房体验感、厨房美学，采用明星&娱乐式的直播方式，将轻净新厨房标准有效触达年轻用户，实现了品牌与年轻用户群体的深度交互与传播，让品牌更有温度地直抵用户的心智。轻净之夜 · 美的厨热2020轻净新厨房新品云发布，可以说是一场既有趣，又有料又充满温度的新品发布活动。