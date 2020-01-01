欧莱雅三八女王节：我的选择，我值得拥有

巴黎欧莱雅在3月8日这个专属于女性的节日，携手巩俐、辛芷蕾、欧阳娜娜等众明星代言人发声，鼓励每一个女性自由选择的勇气，因为#我的选择，我值得拥有#，从情感层面引发消费者共鸣。同时巴黎欧莱雅跨圈层找到有代表性的女性，比如因《奇遇人生》而转型成功的阿雅、炉石传说首位女冠军狮酱等，通过她们自由选择的人生故事展现品牌精神，引起广大消费者关注，提升品牌影响力。

#我的选择，我值得拥有#





以“她的选择”，展现女性力量

往常的38节都会从年轻、做自己等角度去营销，但都是老生常谈。这一次，欧莱雅想要向所有消费者传递#我的选择，我值得拥有#的品牌精神，同时品牌也洞察到当今的女性都有决心成为自己想成为的人。因此，我们通过寻找有精彩“人生选择“故事的明星或KOL来落实这个理念，并且传递给消费者，和他们产生共鸣。通过这一主题来向所有消费者传递：不论她们选择什么，欧莱雅都为他们喝彩。

相对于素人来说，明星具有天然的关注度和榜样力量，但品牌更注重的是他们作为女性人生道路上所遇到的各种选择。此次我们通过“我的选择，我值得拥有”这个主题来展现明星成功背后的故事和心路历程，让消费者看到她们的另一面，感受到她们也如普通人一样，需要勇敢面对人生的每一个选择，从而产生共情，激励更多的女性。这次巩俐、辛芷蕾、欧阳娜娜三位明星代言人也分别代表了不同的年龄层，以此来拓展品牌影响范围。

巴黎欧莱雅×欧阳娜娜





巴黎欧莱雅×巩俐





巴黎欧莱雅×辛芷蕾





破圈层营销，让更多年轻消费者看到品牌态度

在此次传播战役中，巴黎欧莱雅选择了几位非美容圈的KOL来进行合作，通过破圈层营销来增加品牌的影响力。例如从故事和情感出发，品牌选择了阿雅，她从原来的鬼马少女转变成《奇遇人生》的纪录片制作人，中间做出的人生选择非常符合这次的主题。而选择Liooon狮酱是因为她是炉石传说特级大师赛的第一位女冠军，鼓励了很多女性玩家在电竞领域实现自己的梦想。此外，与狮酱合作也是希望将品牌影响力渗透电竞圈层，拓展出一条新的与更多年轻消费者沟通的渠道，让他们看到欧莱雅的品牌态度，从而提升影响力。

巴黎欧莱雅×阿雅





巴黎欧莱雅×Liooon狮酱





Liooon狮酱：我选择坚持自己的热爱，因为我值得拥有

破圈层营销，一是可以扩大品牌的影响范围，吸引更多类型和年龄阶层的消费者；二是给品牌带来一些新鲜感，让大家觉得巴黎欧莱雅其实是一个有活力的品牌，拥有敏锐的时尚触觉，可以和新一代消费者零距离沟通。

把握更多元的营销趋势，让品牌保持“年轻态”

从整体传播效果来看，消费者对于此次巴黎欧莱雅的38节营销给出了积极的反馈，不少用户表示他们感受到了品牌在认真的为女性发声，而不是单纯的营销喊口号，这为品牌吸引了一波“自来水“。尤其是品牌和狮酱的合作，引起了电竞圈的关注，同时品牌方还收到了来自人民电竞的采访。

CCE相信未来的营销趋势一定是多元的、跨界的，做营销应该真正俯下身来融入年轻的消费者们，去了解他们在关注什么，和他们站在同一个圈子去发声，才能真正触动到他们。一直以来巴黎欧莱雅都在主打品牌年轻化，作为其背后的代理机构CCE也在努力洞察新一代年轻消费者的生活习惯、娱乐方式，以及他们的生活梦想。未来的营销趋势肯定会继续迎合年轻消费者喜好，持续拓展沟通渠道。