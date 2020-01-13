知乎 × 雪佛兰开拓者丨一起拆车吗？秦昊邀你「电锯惊魂」

自从「休闲经济」和「二孩家庭」概念流行以来，消费者对于 7 座车型的关注明显上升，毕竟大家都想在假期带上家人、朋友探寻「诗和远方」，来一场放松、舒适的旅程。纵观国内中高端大 7 座 SUV 市场，真正可以实现第三排空间自由的车型真是凤毛麟角，因此更多消费者更愿意「委曲求全」依旧选择 5 座车型。 时隔 51 年，雪佛兰 Blazer 以「开拓者」之名重回中国，全新第五代雪佛兰开拓者不仅解决了 7 座 SUV 的「消费痛点」，更以其自身的优点，受到中国消费者的欢迎。但是，许多消费者还是会有一些疑虑：「是不是车变大了，操控起来就显得有些心有余而力不足了？」「面对各种路况，大 SUV 会不会更容易陷车或者打滑？」「又大又重的车是不是很费油？」……经常坐车的朋友也提出这样的疑问：「坐这样的 SUV 出远门，这台车是否足够舒适呢？」「对于老人和孩子是否进出方便安全？」「车载智能/娱乐系统，是否能让漫长的旅行更轻松愉快？」「车体变大后，受力面积随之变大，安全性能如何？」……面对大家的各种疑问，雪佛兰开拓者希望围绕这些用车生活难题，以一场「看似炸裂，实则硬核」的拆车直播为消费者解答，让消费者认可雪佛兰开拓者的定价及产品力领先同级物超所值。

知式解答

我们发现，日常用车生活中经常遇到汽车开了几年后零部件故障率高，需要维修保养；高速公路上偶遇「碴土车」飞石，车窗和车体难免遭遇高速一击；汽车车顶被重物碾压，到底怎样的车身强度才能避免被压成柿饼的风险；面对雾霾、二手烟、粉尘等「人间烟火气」，汽车的密封性和过滤系统是否能保护好我们…… 为了解决以上这些困惑，也为了证明雪佛兰开拓者带给消费者的用车场景更加安全舒心，最具实践探索精神的知乎携手强力硬核的雪佛兰开拓者共创「硬核拆车实验室」，摒弃直播带货、直播授课等传统玩法，史无前例首发直播大事件「真砸」「真压」「真拆」「真锯」——会玩敢砸，暴力拆解！围绕其性能，安全和工艺实况直播雪佛兰开拓者经历「硝烟四起」「极限救援」「泰山压顶」及「电锯车身」等 8 项真实的实验，三场主题直播由里到外暴力拆解并分析雪佛兰开拓者，带领消费者亲眼见证这台大七座 SUV「硬核的实力」！

知式分解

STEP 1 – 知擎发问见证硬实力，用问题预热 TA 的「一出好戏」 对于大家日常用车场景中经常遇到的困惑与好奇，我们决定通过 3 场直播围绕 8 大场景发起 8 项硬核实验挑战。首先，我们在知乎站内发起提问「雪佛兰开拓者隐藏了哪些硬核实力？」官方悬念预告片预热直播关注；透视那些生活场景，聚焦知友讨论。

STEP 2 – 三场直播解密硬实力，拆解 TA 的「硬核实力」 对于知友的好奇与关注，我们逐个解答。以吸睛的方式，硬核的操作，雪佛兰主办，知乎承办「硬核拆车实验室」系列主题直播，从雪佛兰开拓者的「性能」「安全」和「工艺」三个角度进行三场直播，让「暴力分子」与「知识分子」激情碰撞！聚合硬核、知识、美学、趣味，带知友直击雪佛兰开拓者的极端实验与暴力拆解，硬核知识解密产品那些鲜为人知的硬实力； 硬核拆车实验室之性能篇 当消费者关注「车载空调过滤效果」和「车体密封性」时，真正的诉求是什么？当我们陷于不可抗力的极端情况时，能否安全逃脱？于是，我们发起一场「硝烟四起」的直播实验，让消费者直观感知到开拓者的密封性和过滤系统的优势；通过「极限援救」测试开拓者脱困能力，为其智能四驱系统实力打 call；通过「高空抛落」测试开拓者超高强度车身遭遇极端情况所展现的不凡实力，全面测试雪佛兰开拓者的强悍性能； 特邀多家媒体抵达直播现场，共同见证号称全身 84% 都是超、高强钢材的雪佛兰开拓者经历「石破天惊」「致命一击」「泰山压顶」时，用足够钢筋铁骨来保障驾乘人员的安全；

硬核拆车实验室之工艺篇 真正的隐藏的实力都在「角落」里！作为「硬核拆车实验室」压轴大戏，我们邀请同样具有硬核实力的演员@秦昊 和大家一起揭示真相，正式上演一出汽车界的「电锯惊魂」。通过「力劈华山」「惊现一切」实验，将一台完整的雪佛兰开拓者顶配 RS 商品车从头切到脚，让产品的所有解构一目了然，从车身结构、材质、用料以及舒适性、安全性等各方面都进行全面的剖析，正式解密开拓者隐藏的硬核实力。

STEP 3 – 体验硬实力，用知识分解隐藏的硬核实力是怎样炼成的 我们一起经历了「力劈华山」「石破天惊」「泰山压顶」「高空抛落」等一系列惊心动魄的炸裂实验后，将品牌这些「高光时刻」的精彩瞬间收录至知乎站内沉淀品牌专题「见证硬实力」「揭秘硬实力」「体验硬实力」三大板块，从纯硬核的干货输出到知友的讨论、媒体的热评解读形成内容闭环，同时邀请消费者填写试驾申请为品牌沉淀精准的潜客信息与真实的口碑评价，于站内形成品牌硬核内容资产。 三场干货满满的直播，八个超级重磅的硬核实验，在知乎上也掀起了一股热浪，其中热榜话题共收获 105 万超高浏览量，三场直播热度也达到 150 万+，内容专题页更是破纪录创下了 1500 万的浏览量。

知式结语