各位，我可能得了严重的强迫症和复工恐惧症

闭关20天，从床到餐桌的“两点一线“，并没有让我觉得岁月静好。

相反，我觉得自己可能得了严重的强迫症和病毒恐惧症。

症状如下：

只有楼道的消毒水味儿才会让人心安，完美取代了DIOR迪奥甜心在我心中的位置。

我爸出去遛了一圈儿狗，我很想给狗狗用酒精喷个澡。（当然只是一念之间，因为我爸已经说了，在我和狗之间，选它）。

每天最辛苦的事，是取快递。除了要全幅武装走１０分钟路到小区口之外，要戴手套接快递，回来给快递内外消毒，给全身喷洒酒精，洗澡吹头～忙完手机叮咚响起：请您来东门取快递，代号２B～

想起《老友记》中的灵魂之问，“肥皂有自我清洁功能“，”你用它洗脸的时候，有没有想过我上一次曾用它洗哪儿？“——我很想给我的肥皂消毒。

恐惧症在2月14日达到峰值。

当天，大BOSS在工作群里，终于说了那三个字，我的心突突直跳，他说——

下周见~

所以，我脑海中的弹幕是：17日复工在即，如何全幅武装地上完一次厕所？如何不戴口罩吃一顿饭？不敢去开会、不敢见同事怎么办？我觉得，我一定是得了上班恐惧症。

真的。秒懂了小侄子抓着椅子、抓着门框嚎嚎不想去幼儿园的心情。

我是怎么得了恐惧症的

“不出茅庐便知天下事”，无论对诸葛亮还是对于我来说都并非好事。

——粪口传播、气溶胶传播、呼吸传播、接触传播……虽然都未经证实，但总觉得，怕怕。

——潜伏期的说法不断延长，24天，OMG。以前我被我爸的狗咬了后，我爸发现我七天之后听到水声还没哆嗦，狗狗情绪稳定，就很踏实。而这一次，24天，谁知道呢？

——那天到岗工作的同事们正戴着口罩相隔数米在开会，突然被通知园区里有了疑似患者，大家一哄而散。后来传出消息说，只是个“演习”。ＯＭＧ~

治愈系解药

前任最近在求复合。

那天在我家小区门口等了很久，说有东西给我。如果我不出来，他就不走。打开后备厢，我看到了一箱75%酒精和10个N95口罩。

对，他还给我爸的狗买了件塑料雨衣。

“听说你要亲自上班了？”前任说，”先看看这个，你下周放心去吧。”

他发给了我一个视频。





被迫营业？其实我有点想努力

说实话，前任发我的视频，让我有了走下床直立行走、出门战“疫”的勇气。

这不仅是因为，他确实给了我保护自己的具体方案，也因为，在“史上最长假期”的漫长时间里，我本身，有点闲得发慌了。

那天，看到脉脉上“如果一直不上班，你的钱可以坚持多久？”的灵魂之问，我下线了正在玩的“狼人杀”。

听到老板在工作群里吼，“如果你们总不来，公司就会发现！没你！一样！”我合上了正在追剧的ipad。

刷朋友圈，看到卖保险的李姐不再炒“睡后收入”，而在炫“战‘疫’时期外快”，左手持家、右手数钱，还喜提了个什么东西，我干脆扔了手机。

闭关21天，其实，我是想努力的——Hin努力、只给自己看的那种。

我有点想念大家一起上班的日子。

我知道，但他们知道吗？

提起上班，我很怕两个人和事。

一， 总爱拍我然后大笑的张姐。我打算转给她这个视频，然后告诉她：BMW。

二， 午餐时总想抢食物的大嘴。我打算转给他这个视频，然后告诉他：有多远，走多远，请单独吃饭，不聊，我们不聊。

恐惧症让我们更安全

这几天的网上热贴里开始有人畅想，战胜疫情之后，第一天想见谁，想吃什么大餐，或者在哪里疯跑一通……我倒没这么多想法。

前任说（疫情后我觉得他可以会成为现任），正常的强迫症和恐惧症，反而让我们在当下更加小心和谨慎，“抗疫”保护自己意义重大，她不仅关乎自己和家人，也是在保护同事和他们的家人。

想像中，2月17日，我戴上口罩和护目镜，推开家门，踏上上班的路。

我想，一切如旧，是件很幸福的事。

滚蛋吧，病毒君~

如果你有亲人、同事和不那么烦人的前任，请转发这个视频给他们。

作者：小贝

编辑：小梦