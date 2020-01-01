五芳斋无厘头广告，朋友们蘸起来！

朋友们蘸起来

端午节就快要来了！五芳斋于近日推出一支由美食搭建场景拍摄的星战风大片《朋友们蘸起来》，以无厘头老大爷老大妈打破第三堵墙的戏中戏方式，讲述了一只五芳斋粽子诞生之后与各种蘸料相见的震撼场面。夸张的BGM搭配上浮夸的“山崩地裂”场景，再搭配上入木三分的解说文案，让人仿佛已经感受到这种爆裂的场面就是粽子的美味在口中的样子。

另外，大爷大妈的临时打断“解说”广告，也让这份宏大叙事的美食星战片多了几分烟火气和趣味性。

广告一开始，星战既视感的一颗玉米星球浮现出来。还没等旁白说完，画外音由一个有口音的老大爷打破：“这不是粽子广告吗？”

戏中戏开始，原来大爷和大妈在同时讨论这部广告片。

再次回到广告中，由美食搭建的山水丛林，颇有一丝《舌尖》风。

当广告片中提到鸟苷酸（一种提鲜的呈味剂）爆炸时……大爷似乎说出了观众的心声和疑问。

当片中提到玉米的时候，画面又转到了带有东北口音的几个男人身上。他们在房顶仰望着什么……（这不是星战吗？大概是在看片中的玉米星球吧！）

当观众审美疲劳的时候，大妈又现身说法了，摆出一大堆短视频营销的关键点。开启了自我吐槽模式：超过三分钟没人看了，KOL被K.O.掉了，二维码没人扫，年轻化就该上年轻人了……

于是，年轻人以一种奇特的蘸料吃法沙雕登场，成功结尾。