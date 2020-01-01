百事可乐太汽系列桂花味新品，这一口「新国风」真香

近日，百事可乐携手ONENINE从口味、视觉概念、精神主题等多个维度大胆创新，将国风内核与现代化元素结合，推出百事可乐「太汽」系列桂花味新品。

可乐，正如中国人的性格，没被打开时内敛沉稳，打开后活力迸发。

ONENINE以“气”为载体，将较虚的中国风的意识形态提炼出来，共同定调百事新国风内核——百事之桂，国风之味。

以味道，演绎新式国风，用视觉，贯通中西之学，仅1个月，便收割18.4亿影响力。ONENINE是如何操盘国际品牌的本土化营销的？

下面为你一一解答。

一、“漫式”美学加持

探索百事新品国风新表达

陈漫作为近年来国内炙手可热的国风背书视觉艺术家，一贯坚持 “中学为体，西学为用”。这与百事“太汽”系列桂花味新品的理念不谋而合。由此，我们联合陈漫基于“气”的概念和精神利益点，共同探索更为大胆的国风表达，赋予产品视觉中西融合的概念。

杨紫古灵精怪诠释可乐酷爽口感，邓伦柔中带刚体现桂花清雅气概。

代言人杨紫、邓伦继续延伸主视觉灵感，突破偶像人设，气质演绎概念大片。再次强化#百事之桂 国风之味#这句新国风美学宣言和百事品牌态度的表达。

二、从口味测评、新品种草、流行趋势等角度共创优质KOL内容盛宴

多维度为百事新式国风打造话题基地

此次我们并没有单纯追求铺天盖地的造声量模式，而是更多选择给予消费者空间，鼓励他们自发探索新国风更多可能。

通过联合VOGUE服饰与美容、GQ实验室、INSDAILY等各领域知名KOL，从口味测评、新品种草、国风趋势甚至是娱乐时尚等众多角度，共同创造抓人眼球的优质内容盛宴。

消费者自主从口味、视觉、明星等多个维度对新品进行讨论，产生的大量优质 UGC 内容令产品层层“出圈”，使得话题度有了更强的延续性，辐射圈层持续扩大，获得超过20000%的自发传播效应，最终成功将股对新国风的“热爱力”转变为 “购买力”。

三、在朋友圈广告和抖音平台创新国风互动形式

助推品牌新品实力吸粉

国风之味不仅可赏、可品，更可以玩！

首先，我们选择时下最新的交互微信朋友圈广告，长按百事“太汽”系列桂花味的罐身即有桂花飘散而出，为广大年轻消费者在线带来桂花风味全屏沉浸式互动体验。

通过一系列的视觉和品牌态度的传达，在已经建立起年轻群体国风文化层面的认可的基础上，我们突破抖音单一的贴纸互动形式，以国风为依托，将桂花与妆容相融合，强化百事国风立意层面精神，打造杨紫、邓伦同款“国风桂汽妆”抖音挑战赛。

通过架构一个年轻消费者可以传递自信之美的空间，吸引了大量年轻人参与挑战互动，百事“太汽”系列桂花味产品的话题度和影响力再次提升。

四、“太汽”系列桂花味电商礼盒

打造营销闭环实现品效合一

「百事新国风」的独特韵味，也体现在两款充满国风气质的艺人礼盒，我们以此来承接营销转化，在电商平台为桂花味可乐实力吸粉。

为展现出新国风意境，我们特别在外包装上使用了栅格动画，利用视觉错觉，动态展示出桂花飘香，开启包装的这一刻即开启新国风体验，带来满满仪式感。

礼盒上线仅3秒限量款就被一扫而光，ONENINE成功帮助百事可乐实现了将线上创意内容的深度传播、品牌声量的持续发酵、以及后续产品的转化，变成一股从营到销的合力。

店长有话说

ONENINE为百事以“气”定调新国风内核，顺势打造出一系列国风营销组合拳，在不同的营销载体与形式之间，强化百事新国风记忆符号并深入到年轻消费群体的语境之中，在目标群体之间引发“涟漪式”的关注和共鸣，并激发消费者对百事国风口味及精神上的深度认同。

截止目前，百事可乐桂花味传播层面已获近二十亿影响力，逾千万次消费者互动的成绩。产品未正式发售已造成万众瞩目，预热视频发布仅四小时就获得破130万次点赞。

百度搜索也有优秀表现，活动期间桂花味百事可乐的日均搜索指数已超平时饮料品牌搜索指数两倍。

此次新品的推广也在各大social平台及资讯网站引发了大量主动关注，代言人及产品话题优质UGC不断释出，截止目前已赢得百万级媒体价值。

ONENINE热切期待未来与百事可乐共创更多营销新玩法，碰撞出更多令人惊喜的火花。