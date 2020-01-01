天猫：礼物怎么挑，七夕请赐教

原标题：七夕请赐教——天猫给你七夕送礼解决方案

每到送礼时节，你有没有发出过这样的感叹——到底送什么礼物才能让TA开心呀？

今年七夕节天猫礼遇季，平台全行业参与其中旨在帮你解决这个送礼难题。





一、【七夕请赐教】营造七夕氛围

送礼这件事有多让人头大呢？我们搜索词条发现，这个关键词有219000条结果，我们从中总结了以下三种最常见的“送礼头大”的情况：

1、 礼物送错了——头大

去年七夕男友想要一个外星人，女朋友准备给他一个惊喜，把外星人当作节日礼物送给男朋友，当男友拿到那个“外星人”的时候差点没背过气去。原来此“外星人”非彼“外星人”，男友满心期待的是外星人电脑，而他收到的却是个外星人玩偶。

又到了一年七夕，女朋友发问了：#七夕请赐教# 七夕怎么买礼物才不会翻车啊？

2、 精挑细选的礼物撞车了——头大

去年七夕男朋友送了女朋友一条连衣裙，想着她穿得漂漂亮亮一起去约会肯定倍儿有面儿，哪想到一出门就遇上撞衫，还一撞就撞仨。一回家就收到了女友的眼神射杀，裙子也被女朋友打入冷宫再也没见过天光。

男朋友发问：#七夕请赐教# 到底送什么礼物才不会撞车啊？

3、 直截了当送红包却被吐槽没有仪式感——头大

结婚多年，丈夫想着这老夫老妻的来点实在的多好，于是每年七夕都给妻子发个红包，可她却觉得没有仪式感，罚我跪着键盘敲了三天三夜的“仪式感”。

丈夫发出了呐喊：#七夕请赐教#到底送什么礼物才能让七夕更有仪式感啊！

视频围绕着3个不同场景、不同生活状态的亲密关系中3种送礼出错的状况展开，又到一年七夕送礼时，如何避免今年送礼翻车，他们发出了真诚的呐喊“七夕请赐教，今年七夕到底要买什么礼物呢？”

二、【七夕过来人语录】手把手教你送礼

当然只有氛围是不够的，还是不知道送什么呀？别着急，“过来人语录”来帮你，让这些过来人传授送礼经验，包你今年送礼万无一失。

祝大家七夕快乐！