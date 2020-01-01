电影院没开，这部北美大片却火了！

今年5月，180上海创意团队携手麦当劳，在今年安格斯环球甄选这个平台上，全新打造北美烧烤风味“了不起的安格斯”Campaign。

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天选之牛

顾名思议，这块厚牛堡最大的亮点，就是这块天赐之材——安格斯牛肉

经过好几轮的创意打磨，我们确定了整个故事的主轴，正如文案中所写：“万事俱备，就等这块了不起的安格斯牛肉，牛中之牛，成就堡中之宝！”

而为了突出话题中“了不起”的卖点

我们从源头和技艺出发——

百分百进口/采用3:7的黄金肥瘦/16毫米厚制

搭配北美地道食材

无论是酥炸香脆的洋葱

奶香十足的高达芝士

还是烟熏风味的秘汁烧烤酱……

浓郁辛香！

只为最好地搭配这块顶级牛肉

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开拍

法国导演的美式狂野：

在TVC的策划拍摄阶段，为了营造更具风味意境的电影质感，我们请来了法国导演Pierre Barougier。

他创作的美食作品中溢满了法兰西的浪漫、精致和艺术气息，让所有人一见钟情，但也有一点担心：

法国导演能拍出北美的豪迈狂野吗？

出乎意料的是，导演在treatment 里对于北美风格的把控，让所有人为之惊喜和兴奋，也让我们信心十足地说服客户，和法国导演来一场美式狂野！

云拍摄的四强联盟：

而因为疫情等原因，导演不能飞来中国，只能采用远程沟通的流程与模式。为了更好地沟通，制作公司便特别设置了多机位的沟通方式：现场首席执行导演&摄影师、远程导演&剪辑师、网络临时的四人聊天室……让大家的配合更加默契。

运镜视角的多元：

片中镜头的运用也是一大特色：大气磅礴的穿梭视角和展现食材的运动视角。

从北美旷野的山脉到都市建筑的摇镜，以及拍压轴登场的牛肉时，用了trinity的稳定方案。

完美实现在牛肉下落的瞬间，同时流畅地完成360度的中心旋转镜头，为这条片的镜头语言增色不少。

食材的豪迈张扬：

提到北美，你想到了什么？

自然是豪放张扬，浓烈不羁！



不仅万众期待的主角牛肉的登场，要霸气！就连酱料，芝士，炸洋葱也要个个展现出狂野的一面。

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自己做牛堡，需要几步？

此外，为了增加传播中的互动娱乐属性，180上海团队还为这款北美烧烤风味的安格斯厚牛堡，打造了一款个人专属的 “移动北美厨房”。

邀请每个热衷风味美食的“行家吃货”来亲自制作和互动体验，真情“食”感地让每个人了解到这款北美爆款的地道之处~

你

心动了吗

？



