Tinder首创互动冒险游戏 Swipe Night ：约会中体验末日启示

Swipe Night



2019年10月6日，Tinder 携手创意广告代理商 72andSunny 在平台推出“Swipe Night” —— 一款首创的原创互动冒险游戏，这代表了一种全新的匹配方式。“Swipe Night”的故事是一个第一人称的世界末日冒险，每当故事线发展到关键的转折点时，Tinder 界面会让用户决定故事里的成员接下来发生什么，选择时间只有短短7秒，而用户的选择决定的不仅仅是故事，还影响着他们的匹配对象以及这段冒险结束后的聊天内容。

考虑到如今半数的 Tinder 会员是 Z世代（18-25岁）青年，Tinder 尝试更贴近用户群体的语言习惯，最终他们选择了 emoji 和启示录背景。

第一集故事短片发布后，10月的每个周日，都有新一集的“Swipe Night”在 Tinder APP 更新。从下午6点到午夜，美国境内的 Tinder 会员都有机会一起体验末日天启。短片由 Angela Wong Carbone、Jordan Christian Hearn 和 Shea Gabor 扮演，当世界只剩下数小时就要毁灭，你必须在规定时间内找到同伴，扭转局势。随着故事的展开，用户将面临道德的困境和现实的选择，而这些选择最终会成为标签录入 Tinder 会员的个人记录中。