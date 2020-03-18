天猫超市办小事纪展，微缩10组生活故事

原标题：生活小事搞不定就是大事，有幸可以随时呼叫天猫超市

天猫超市 / 小事纪2019 第二季 /

全3D场景，有趣展现天猫超市和你我他的生活小事

事件营销+艺术装置+交互体验+巡回展览+制作落地+摄影

2019 / 9-10月 / 杭州阿里溪溪园区 / 上海闸北大润发

天猫超市 × 不是美术馆

消费者在变化，品牌在创新，天猫超市也准备发布新的品牌形象与服务承诺，打通线上线下全区块链配送，承诺一小时达、半日达、当日达、次日达等各种便利服务。

我们的任务就是在主题“生活小事，随时天猫超市”之下，挖掘和洞察当下消费者的故事，通过小事纪的展览方式传达出来。在形式同样是微缩小事纪展，但这次我们把10多组生活故事全部通过3D打印的方式实现，加上机械、声光电等形式，将一个个生动的你我他的故事搬进一个个快递盒子。身边的小事和熟悉的你我他就都成了展览的主角，这正是天猫超市关心和表达的事儿。

后记，项目在巡展杭州-上海后的传播图片，很多人在不结合场景情况下，第一眼都认为是C4D效果图，都不敢相信是真实的，这足以证明，我们的设计师追求效果还原性的吹毛求疵。

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