  安踏KT5：克莱汤普森，人格即主义

你问我KT是什么样的人？

是由烤面包机触发升级机关的大神、是普度众生不加掩饰的真实佛祖、是憨憨亲切的北京爷们儿…..

如果只能用一句话去形容，那我劝你还是去看#克莱主义#吧。

一、克莱主义

1、11是宇宙中最神圣的数字

微波炉上的秒数是无数个11加起、插在杯子里的吸管摆成11的图案、受伤的两根拐杖、停留在11月的日历，这些都无意义地存在着。11是KT球衣上的数字，也是日常里小小仪式感的追崇，奇怪而独特。

开心就好，这就是克莱主义11训。

2、世间万物，唯狗至善

一般人心里的分量排位：梦想、家人、朋友… 家人、梦想、女朋友… 女朋友、家人、梦想…

KT心里的分量排位：Rocco、Rocco、Rocco…没办法，谁让Rocco陪伴他度过了那么多岁月，哪里有Rocco，哪里就有KT。

就是爱狗，就是克莱主义。

3、信仰者得预知未来

赛前训练神秘失踪？他只是去预补未来。KT早就预设了那场奇幻的比赛，以及中国行中那场失败扣篮，为了让调侃压轴出场。

反偶像就是没有包袱，靠的是不着调的古怪。球场外的镜头都只是花絮，采访中走神才是重头戏。没有彩排、随意自嗨。

这也是克莱主义11训。

二、克莱主义11训

关于宇宙和克莱如何运转，关于单线程的偶像如何看待人设和freestyle，关于用怎样的表情面对未来、Rocco和不存在的“女友”……

声明一下，我们不是在发小传单，这只是偶像和球迷仪式感的神圣连接。

来，让KT开始教你“做人”。

一个人就是一整个宇宙，所以人与人之间的距离大概也就隔一个银河系那么长吧。

大脑永远不可能同时思考两件事，你以为这是走神，他只是对自己看重的事物太过专注。人设是给偶像立的，对于反偶像来说，自己就是唯一的人设。

三、所以，克莱主义是怎么来的？

KT1

“天生汤普森”亮相，KT用球技和表现刷出自己的存在。

没有球场上牛X的球技，怎么可能让人眼前一亮？

KT2

“汤神模式”开启，我们看见了KT在球场上爆炸的运动态度。

就像开挂一般，这就是我们佛祖的汤神模式。

KT3

“CHINA KLAY”坐实，我们发现了KT生活中的亲近和偶尔猝不及防的中二。

谁在生活中还没个百变性格，一万个另类标签加起来，才约等于一个不按常理出牌的“司机汤”。

KT4

“静水流深”升华，我们深入到KT整体的“禅”为核心的理念。

以山为守，以水为攻，看起来温和佛系，进攻时无人可挡。

我们将这样的KT揉在一起，放进炼丹炉里淬炼，生出一颗集大成者的精华，就是克莱主义。

也没有多高级，不过就是一个立体完整的精神符号。

连克莱主义都搬出来了，接下来的KT6，请不要抱太大期待，我们只是更厉害了一点点，剩下的，再说吧！