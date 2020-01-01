gxg.kids × Snoopy联名营销：都说了“别把我当小孩”

小孩和大人，仿佛只是因为年龄不同而作出的区分。我们一旦所处小孩的角色，就经常会有更加“权威”的声音盖住我们的态度和观点，小孩便显得温驯而没有主张。

但事实真的是这样吗？小孩真的没有自己的想法吗？

本次gxg.kids × Snoopy的联名就打破了这一表象，以小孩的口吻向世界表达自己的态度：#别把我当小孩#！用有态度的发声来彰显孩童的个性。

预告视频

对世界，小孩有话要说



很多人一提到“孩子”、“儿童”，第一反应就是天真可爱，童言无忌，但不可否认的是，孩子的很多观点往往能够一语道破成人世界的纷繁复杂。每个小孩都拥有与众不同的个性，因为不相像，所以不被定义。这就像8090后喜欢过的snoopy一样，每个成人和小孩或多或少能在它身上找到自己的影子，有个性、态度、强烈自我，做自己的主宰。

#别把我当小孩# Talkshow小剧场横空出世



此次gxg.kids特别邀请了5个小孩，以超能新生代的视角进行了5次各有态度的发声，向所有人展示孩童眼里的世界，也让孩子的声音走到舞台中间。

1、阿拉蕾

#不是时尚人，都不好意思进一家门#

时尚是一门玄学，很多大人喜欢把自己的审美安在小朋友身上，仿佛大人的选择才是时尚的唯一准则。但真的是这样吗？阿拉蕾有话要说：

2、旦仔

#藏不住的爱情#

成年人的爱情，在孩子眼里又是怎样呢？嘴上吵架，行动上却依旧实诚地说“爱你”，这欲盖弥彰的手法，小孩子可都是看得一清二楚。不信？那你听：

3、瑞娜

#要想过得舒服，得让当下没那么舒服#

嘴巴上踌躇满志，行动上混吃等“死”的成年人太多，相反小孩一天的日程满满当当，难道是大家的schedule换过来了吗？听听时间管理大师瑞娜怎么说：

4、李雨喆

#大人的世界太复杂#

很多人都以为只有小孩才喜欢童话，其实大人才更喜欢不真实的自己吧。他们日常在自己构想出来的世界中遨游，满足自己小小的虚荣心。以上种种，小朋友们可都看在眼里：

5、张梓墨

#现在的大人，还不如我会讲道理#

大人的“毛病”有很多，其中一个就是爱讲道理。当过小孩的人都应该知道爸妈常常挂在嘴边的话：我这都是为你好，还不是为了让你赢在起跑线上。但——道理真的有用吗？

这些看似犀利的观点从孩子口中说出，除了让人觉得可爱风趣之外，也告诉了所有大人：小孩并非什么都不知道，小孩或许什么都知道。

五个Talk Show的内容和呈现方式，都借用孩子的视角看大人的世界，同时把握孩子和大人的心理，满足人们的情感需求。孩子的每一句话，或许都道出了大人心里想说却没说出口的话，明白却装不明白的道理。

每个大人，都是曾经的小孩，每个小孩，都有自己的声音。Snoopy陪伴的态度童年，gxg.kids打造的个性时尚，让成年人找到曾经的自己，也让每个孩童拥有被看见的童年。