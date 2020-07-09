腾讯看点三大创新形式打造线上营销利器

移动互联网的纵深发展让信息碎片化趋势愈发明显，大众获取资讯的途径也更加多元。随之而来的是线上营销场景的不断丰富和扩充。尤其是在疫情影响下，大量品牌主加速入局线上营销，迫切寻求新的流量增长引擎以突破现存瓶颈。

当前，信息触达方式、决策链条、消费模式等都以用户为中心形成闭环。对于品牌主而言，如何精准触达用户、迅速占领用户手机屏幕、抢占用户注意力，进而影响用户决策，成为他们寻求营销新机会的关键。

在刚刚过去的二季度，不论是3C领域的OPPO、联想，还是快消零售领域的肯德基、京东超市等，都与腾讯看点达成合作，通过Oneshot闪屏、超级蒙层、一点联投等广告投放创新形式，精准覆盖各类营销场景，实现CTR数据显著提升。

作为国内头部信息流服务平台，腾讯看点覆盖中国最主流的消费群体，拥有强大的用户基础，全面覆盖用户的娱乐、学习、工作等生活场景。与此同时，腾讯看点不断创新营销投放形式，在信息流广告高精准、高相关、高互动的优势之上，不断探索，带来具备主动吸引、精准分发、深度沉浸、打通用户行为全链路属性的营销投放新形态，帮助品牌主实现用户全场景高效投放。

超级蒙层挑战视觉，深入配合用户生活场景体验





超级蒙层位于腾讯QQ · 看点的第一入口，具有第一视觉冲击力的动态浮层可以立体场景化地向用户展示广告信息，传递丰富品牌信息，攻占用户心智；动态呈现尾帧自动收起至信息流第三条，能够直接跳转活动页，并支持第三方监测，为广告主实现用户有效转化提供一站式引导服务。

瞄准QQ高达70%的Z世代新锐人群用户，和平精英和火影忍者两款游戏品牌均选择QQ · 看点超级蒙层进行投放，通过游戏宣传元素在首页震撼效果弹出，配以宣传信息展示和信息页直跳，先后达成了流失用户召回和新用户拓展的营销目标。

其中，和平精英通过关键信息精准触达品牌流失用户，打造了超高点击率，CTR高达45.85%；而火影忍者则利用限时活动吸引大量新用户点击下载，带来CTR高达42.41%。

而在消费电子领域，OPPO在5G新机上市的关键传播节点，也同样采用了QQ · 看点超级蒙层为发布直播进行导流，用户在获取新机发布关键信息的同时，可以一键预约和观看产品发布会，创新线上发布会预约模式，提高用户触达及流量转化效率，整体CTR高达37%。

一点联投多端触达，全场景覆盖用户生活





“一点联投”是腾讯看点基于平台优势推出的、跨腾讯QQ · 看点、QQ浏览器 · 看点和看点快报三端的信息流联合投放广告形式，可以一次性实现覆盖用户社交、阅读、娱乐三大场景，实现去重投放和跨端频控，满足广告主对于拓充全新用户，精确定向，降低重复触达的投放需求，帮助品牌快速提升传播认知。

例如面向多圈层用户的联想，就在新机发布的重要营销时刻选择QQ · 看点和手机QQ&QQ空间两大平台进行投放，达成为品牌京东渠道引流的营销目标，促进用户消费行为，投放CTR高于行业27%。

而目标全年龄层用户的肯德基更是选择了腾讯QQ · 看点、QQ浏览器 · 看点和看点快报三大平台联投，完成与知名小说《天官赐福》IP跨界合作的品牌营销，唤醒目标客群需求，大大提高广告点击率，CTR高于大盘35%。

音乐教育领域的垂直品牌VIP陪练也选择通过腾讯看点三端“一点联投”拓展用户客群，迅速打通用户圈层，利用明星代言+“四周年”、“豪礼免费送”等关键词吸引用户点击了解，获得CTR高达行业均值。

让广告更有温度，探索公益营销新场景





二季度，腾讯看点还开启了全年公益广告营销活动——“有温度的广告”公益计划。除每季度为合作基金会提供百万级别的广告资源外，腾讯看点还将明星、IP、达人等核心资源开放给合作的公益组织，为他们搭建起与2.4亿用户的沟通桥梁。

在与世界自然基金会（WWF）合作的“有爱·共存”穿山甲公益保护行动中，通过超级蒙层和惊喜满溢两大创新形式，实现了比标准形态广告更优的投放效果。其中超级蒙层投放CTR高于首条信息流广告38%，整体公益广告的数据效果也优于普通商业广告。

此外，品牌主可以选择组合投放的形式升级优化投放转化效率。在电商类广告主的关键节点“电商品类日”中，京东超市就选择了QQ · 看点超级蒙层+腾讯看点三端一点联投的组合投放形式，配以关键词，带来了可观点击率。其中，超级蒙层CTR高达33%，一点联投CTR则高于大盘24%。

数字营销时代，品牌希望突破用户触达天花板，实现广泛的品牌认知和高效的生活场景营销渗透。腾讯看点依托丰富的平台资源、平台优势与能力，正在成为品牌主线上化营销的 “利器”。未来，腾讯看点将进一步深化联合产品矩阵，探索平台营销创新，帮助品牌实现营销效果的最优化，实现全生活场景构成覆盖与触达。

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