荣耀V9： 我想要的快

荣耀V9是荣耀2017年的开山之作，也是荣耀高端旗舰系列V系列的第二代产品，在面临大环境竞争及消费升级的双重压力下，同时担负着拉升荣耀品牌地位和创造荣耀2017年业绩开门红的两大重任。





从产品上看，荣耀V9整体是一款性能均衡、整体配置处于高水准，但在配置上并非绝对领先的产品，但售价又相较此前产品系有提升，2599元、2999元、3499元，在诸多产品都靠“世界之最”,如最强芯片、最大内存、最薄机身营销的语境下，荣耀V9并没有一个世界之最的卖点来占位。如何树立消费者强认知，也是面临的难题。





最具挑战性的是，荣耀V9定于2月21日发布，也即春节假期后的两周后，与以往旗舰机发布前预热一个月周期相比，荣耀V9的产品预热时间，只有短短的2周（2月6日起开始）；这种短时间内的高关注度制造的难度，在荣耀旗舰机营销的历史上是为首次。





营销策略一：以行业话题快速吸引关注，为新品制造充分的悬念感





为占位“开年旗舰”定位，春节假期过后第一天计划通过高层发布行业观点迅速聚集热度。同时，围绕孙杨、阴阳师等预埋产品核心卖点，增加产品神秘感， 拔高用户期待值。





核心动作一：赵总新春寄语：为互联网手机提速





2月6日，春节后第一个星期的周一，荣耀总裁赵明发布“荣耀新春寄语：2017年为互联网手机提速”，打响预热第一枪。@李俊慧@挨踢客@陈述等自媒体对赵总公开信进行深度解读，为荣耀提速站台。外围媒体、自媒体跟进报道，将事件向行业热点方向打造。





核心动作二：产品悬念预热，结合产品特性打造 科技范儿产品议题，提拉逼格，制造高期待值





从卡顿、清晰、长续航、品质、黑科技五个维度，分别邀请@数字尾巴/@搜狐、@雷锋网、@雷科技、@极客公园、@王冠雄 等媒体或自媒体达人发起科技范系列议题讨论，对消费者持续吸睛，塑造高期待值。





核心动作三：用户角度痛点沟通，“卡顿5秒钟 懵逼2小时”





媒体数字尾巴对手机卡顿发起话题讨论，直击消费者痛点，引网友热议，话题互动阅读量达1053万。





核心动作四：绑定孙杨速度特使身份，扩大传播面





借孙杨身份全方位扩散孙杨担任荣耀V9产品速度特使信息，突出“快”的特性，传递产品高性能的同时，民间拔高价格预期。





营销策略二：制造行业公关大话题，引起讨论，通过议题设置引导荣耀品牌影响力





核心动作一：设置行业议题“互联网手机下半场”，落地荣耀V9是互联网下半场的开山之作





人民日报、第一财经日报、博客天下、钛媒体、蓝鲸等权威媒体，以及开八、刘旷、壹观察、李俊慧等行业意见领袖，纷纷参与讨论“互联网手机下半场”话题，掀起行业热议，制造社会舆论。百度新闻搜索“互联网手机下半场 荣耀”，相关网页报道达10.4万。

核心动作二：围绕“快”展开多种宣传





包括“快=不卡顿”、“快=秒杀秒抢秒拍”、“快=性能怪兽”等方面，特别将“性能怪兽荣耀V9”作为核心包装术语，植入到各种宣传物料和营销活动中，加深用户记忆点。









核心动作三：围绕“美”展开多种宣传





包括“美=时尚、高颜值”、“美=视觉惊艳”等方面，与潮流街拍平台P1时尚社区、阴阳师IP深度合作，塑造产品在屏幕视觉上的炫美呈现。





核心动作四：营销活动导流销售





与主流导购分享类平台“什么值得买”和“极果网”合作，内植开售平台链接，一键导流；在淘宝头条、京东发现等电商平台宣传手机高颜值、拍照好、性能强等核心卖点，直接刺激销售；在3月8日天猫超品日策划淘宝红人直播活动；以及在3月18日华为商城周年庆、3月22日京东超品日等销售节点也均安排重磅直播。

项目评估







从营销声量上，荣耀V9与荣耀8、荣耀V8等相比，在声量的持续性上远远超出。荣耀V9发布会百度峰值高达228.26万，创荣耀旗舰新高点。

在2017年2月28日首发日，荣耀V9在华为商城、京东、天猫、苏宁、1号店快速售罄。





2017年3月22日京东超级单品日，荣耀V9仅3分40秒便售出1万台，最快破千万销售额记录，最后获得“单品销售额破亿”、入围“人气单品TOP5”的好成绩。

经过多线营销活动热度持续增长，微博阵地#性能怪兽荣耀V9#话题内容不断丰富，话题热度9000万+，讨论数超24万条。