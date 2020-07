5月,墨尔本旅游局旗下官方社交媒体账号“Visit Melbourne”发布了一支视频《Melbourne Awaits》,画面记录了疫情期间的墨尔本城市各处的风光,官方在视频下配文“When the time is right, your city awaits.”(为再相遇,墨尔本准备好了。)

曾经繁华的商场

街道和景点静悄悄 只听得见落叶的声音

镜头逐渐加快,阳光洒进车厢,暗示城市已经准备好,迎接曙光

视频旁白文案

Sit

Let us save the silence in anticipation of the day

A moment suspended

As the city take the breathe

Let the new day begin

Look ahead

An outlook painted with possibility

Let your imagination run

Remember

As Melbourne Awaits

When the time is right your city awaits