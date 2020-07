✪ 欢迎工作邀约!电话 / WeChat:18910132485,邮箱:xialeilei@heiyang.net

✪ 黑羊是由夏雷磊创始,独具新媒体时代特色的导演工作室。我们一直坚信:我们不是广告人,我们是黑羊!是工程师、规则破坏者、艺术家、科学家、电影制作人、吉他手、技术专家、探险迷、人类学家,以及你可以想象到的一切。我们所有人,都在一个现代的,甚至跨地域、时间的网络中一起工作,杰出地超预期完成工作。

✪ 黑羊理念:秉承3个B,Break 规则解构者,Brain 智慧创造者,Bear 使命践行者。

✪ 黑羊相信:独到的创意形式,能让品牌、产品与他们的客户之间创造出良好的,具有煽动性的和持续可靠性的关系。而强有力的执行和产出是众多广告公司所不具备的,也是客户为自己产出负责的一个明智的选择。黑羊是一个顺应时代潮流而推进思想和发展技术的公司,拥有一个简单的目标——让你的事业能力超越群雄。这并不是遥不可及,中国的媒体市场是一盘难下的棋。事实上,没有真正的“一”在中国,南北东西,甚至城市、省份之间,因为不同的语言和不同的消费方式,造就出了一个完全不同的中国。我们喜欢建设强大的思想,针对不同的领域和区域提供针对性的多个解决方案,而不是简单的以偏概全。抓住敏锐的核心问题点和传播区域现状洞察分析,能够创造出具有持久影响力的想法,改变人类行为的线上和线下广告。

✪ 黑羊客户:长城汽车、字节跳动、网易、良品铺子、聚划算、京东、佳兆业、国任保险、海尔、学而思、AC Fun、360、realme、AMD、凯德诺、 海底捞、 莫小在、肯德基和乐纯等。用实际行动向客户宣告:“Once you go BLACK, you NEVER go BACK.”