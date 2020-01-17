雪佛兰全新“热爱 为你加速”品牌战役于7月24日燃情上线。在全球各大赛事相继改期的当下，雪佛兰希望通过这场传播为每一个在生活赛道上奔跑的人鼓劲，为2020年下半场的拼搏加速。

作为此次传播的合作伙伴，麦肯上海特别选取了运动精神的角度，表达了“运动会可以延期，赛场可以空置，但每个人的热爱和梦想不会延期”的精神内涵，因为我们早已在梦想的赛道上飞奔。

团队特别邀请了知名赛事解说韩乔生、宋世雄和李颖，希望这些耳熟能详的嗓音和独有的解说腔能够带观众重温那些挥洒泪与汗的回忆，重燃观众心中的热爱，“在这条路上 / 有我们的梦想，我们的热爱 / 现在，开始加速奔跑”。