雪佛兰全新“热爱 为你加速”品牌战役于7月24日燃情上线。在全球各大赛事相继改期的当下，雪佛兰希望通过这场传播为每一个在生活赛道上奔跑的人鼓劲，为2020年下半场的拼搏加速。
作为此次传播的合作伙伴，麦肯上海特别选取了运动精神的角度，表达了“运动会可以延期，赛场可以空置，但每个人的热爱和梦想不会延期”的精神内涵，因为我们早已在梦想的赛道上飞奔。
团队特别邀请了知名赛事解说韩乔生、宋世雄和李颖，希望这些耳熟能详的嗓音和独有的解说腔能够带观众重温那些挥洒泪与汗的回忆，重燃观众心中的热爱，“在这条路上 / 有我们的梦想，我们的热爱 / 现在，开始加速奔跑”。
平面作品选取了路口的意象，以旗下著名车型的特点为搭载，不仅呼应了主题中“人生处处有赛道”的概念，更是巧妙融合了“雪佛兰金领结logo”的图案，将品牌形象固定在人们的记忆中。
品牌片已于近期在CCTV、卫视频道、腾讯、爱奇艺以及各大新闻类app上陆续投放。团队还为三位知名解说定制了三条线上短片，用赛事解说的“梗”描述了雪佛兰生产和服务的方方面面，突出了雪佛兰一直以来的高品质和对客户的用心服务。线上短片将于8月初在“一条”微信公众号上线。
主创团队 Q&A
问：“金领结的海报很好看，是怎么构想的呢？”
答：“本来的构思是以奥运精神为起点的，所以做了一些与运动相关的意象延展——另外雪佛兰金领结本身是一个非常简单的符号，消费者会有既定的想法，要赋予它意义也有一定的困难。后来我们的大方向发生调整，最终选择了路口这个意象，契合主题，执行出来也很漂亮。”
问：“有什么幸运/遗憾的回忆吗？”
答：“虽然疫情的影响逐渐减小，但前一阵全国降雨量非常密集，想找个不下雨的地方都难。我们研究了很久的天气预报，看到青海有个晴天，抱着拼了的心态买了机票，非常幸运地取到了镜头，真是太感动了……”