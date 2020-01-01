湃客咖啡指南——在魔都寻觅十杯星级好咖啡

近年来，湃客咖啡在其产品研发及推广活动上不断创新，酝酿品牌升级，努力将其打造成单独的咖啡品牌，独立发展。2020年5月，湃客咖啡发布《湃客精品咖啡指南》，进一步强化湃客咖啡专业形象，让其“出圈”，走出便利店行业，更贴近咖啡产业，使其成为咖啡圈中的一员，让咖啡融入更多人的日常生活。

业界第一个做“米其林指南”的咖啡品牌

《湃客精品咖啡指南》将散落在城市中的精品咖啡馆汇聚，让优质精品咖啡馆更容易走进消费者的视野，同时为咖啡爱好者们提供了一个向导。

邀请5位专业咖啡师作为指南评审团





指南邀请了GABEE.品牌创始人林东源、SCA国际精品咖啡协会认证考官AST张诗娓、2019世界爱乐压大赛中国总决赛评委陈思思、连超、2018世界爱乐压大赛中国总冠军张晓博，共同组成了这支专业评审团。

《湃客精品咖啡指南》实体刊物发布





指南内容包含封面故事、评审团采访、以及星级咖啡馆介绍和主理人专访，并揭晓了十家上榜的精品咖啡馆：三星推荐（值得专程前往并推荐）：月球咖啡、o.p.s. café，二星推荐（值得一去再去）：明谦咖啡、31区咖啡、hidden track，以及5家一星推荐（同类别中出众）：Cafe ONAIR、芦田家、Onirii Coffee、Café del Volcán、珈琲光景。

《湃客精品咖啡指南》为行业树立标准，拉高精品咖啡行业的标准化程度，同时推广了咖啡文化，为消费者营造一种与咖啡相关的生活方式。

咖啡湃—微信公众号创立

打造专属于湃客咖啡的小圈子，同时也是粉丝聚集地

知乎&微信KOL造势传播





通过知乎社区，在咖啡初尝人群中用专业的角度介绍湃客咖啡，引发对品牌的讨论，直抵咖啡爱好者；KOL探店，从消费者的角度，全方位测评湃客咖啡，让越来越多的人体会一杯咖啡的美好。