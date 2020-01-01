百度致敬中国首次火星探测：用好奇，抵达远方 

今夜星河灿烂。

为我的太空和百度，及数十家媒体联合制作的《用好奇抵达远方》发布忙碌了很多天，身体虽略带疲惫，但，却是全无睡意。

因为随身听的耳机里，传来的是许巍的一首《灿烂》，因为笔下的每个字，都是星辉斑斓的深空，迈步星河的终极浪漫。

因为今天，我们，中国人，就要天问问天！

身在都市奔波忙碌中的我们，为一餐一饭奋斗，为一丝一缕拼命。已经不知多久，没有像今晚这样，特别想仰望，特别想，一直仰望着那片星空。

如果说屈原的《天问》最终还是从九天之外，回落到了眼前的王朝兴衰；如果说万户的身死，也只能是验证了跨越生产力的实验，只能是可望而不可及，那么此刻，正在驱动着我们迈向星空，探索宇宙的原动力来自哪里？

是好奇。中国人仰望了数千年，积攒了数千年的好奇。

因为好奇，我们从小，就想要去星星上看看地球之外的世界。

因为好奇，我们读书时，就埋下了踏遍星河的梦想种子

因为好奇，我们即便为生活奔忙，也不曾忘了记下它的美丽，存有着游游星河的浪漫。

因为好奇，直到我们早过不惑，却还是想要一个答案 —— 我们为什么如此的向往宇宙？

无论你是谁，无论你有多久没有仰望那片星空，此刻，趁着星河灿烂，别让这地球上任何的不值一提，禁锢了你可以畅游星河的浪漫！

那就出发吧，跟着那辆还没有名字的火星车，从月球到火星，再到更远的远方。

当然，如果你愿意为它起个名字，这个名字也将和你一起畅游星河。

扫描二维码，火星车叫啥你说了算！

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有人指着天空说，那里是人类的终极浪漫。

有人提醒我们说，记得仰望星空，别只看着脚下。

有人今夜难眠，如我，如你，如我们这样对未知宇宙充满向往，对银河旋臂充满好奇的人。

只要心存好奇，我们就不会忘记仰望星空。只要仰望星空，我们就不会迷失最初的自己。

只要不曾迷失，你的好奇，就会让今夜的星河灿烂无比！