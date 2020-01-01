天猫彩妆周：就要这样妆

海报和视频陆续上线，天猫彩妆周的案子终于告一段落。

#就要这样妆#TVC

视频文案 什么是女享主义？

我认为是“我享”主义 我享

礼貌待己

24H精致

只为致敬自己 我享

冲破次元

热爱

让我敢与全世界违和 我享

探索自己

百变风格

不足以概括人格 我享

适当贪心

要身体颜值两全其美 我享

灵魂共振

悠长岁月

感应无时差的美 我享

自发光

高光因我而闪亮 我享

跳脱常规

不做定义的傀儡 我是唯一的主语

不是谁的女享主义

只是我的我享主义 我享

就要这样妆

视频最终呈现的效果是这样，现在来分享一下这支视频诞生的过程。

5月我们接到了天猫彩妆的brief，为即将到来的彩妆周进行线上传播。天猫彩妆周是天猫美妆洗护的行业IP，今年的主题是“女享主义”，如何界定天猫的女享主义，并将它翻译成Z世代有共鸣的语言，为新一代彩妆行业定风向标成了这次传播的主要目的。

一个广告的思考维度总离不开人、货品、场景，我们试图找到一些用户有代表性的化妆现象，总结人群的特征。

即使下楼扔垃圾也会化妆；

喜欢收集口红色号搭配不同的风格；

男色时代男性化妆需求增加；

……

我们洞察到一些现象，但仍然有所欠缺。所以决定从货品角度切入，再link到人群和场景。化妆品种类更多，不同的单品的特性是否能代表某种妆容和人群？基于这样的逻辑，最后我们找到了5个不同的圈层。

从这5个圈层身上我们发现，他们化妆只是为了悦己，为自己的主张和欲望买单，化妆是他们表达自我的方式。

24H精致只为致敬自己

悠长岁月感应无时差的美

不做定义的傀儡

高光因我而闪亮

热爱让我敢与全世界违和

天猫彩妆周的“女享主义”不是谁的女享主义，而是全凭我做主的“我享主义”，于是就诞生了#就要这样妆#的传播主题。客户在此基础上添加了2个他们认为能代表Z世代的圈层，运动和中性。自此天猫彩妆周主打的7个圈层和他们对于化妆的态度也诞生了。

项目结束，由于时间关系执行算得上是极限操作，尽管还有很多不完美，但分享的意义就在于此：探讨和进步。

从创意到执行的过程中，我们尝试过变换洞察的角度；尝试用第一人称、日常化的口语写VO；尝试新的拍摄手法……所有的尝试都是在试图用一种新的风格去诠释彩妆产品，新的风格匹配新的趋势。不管别人如何，我们就要这样做，这也是我们的态度。