招行信用卡掌上生活锦鲤节：这个618，让锦鲤玩点新花样！

又是一年混战618，有人一花就不可以收拾，有人为找到更省钱的方式算秃了头，还有人捂紧腰包只等最后关头……招行信用卡掌上生活锦鲤节特别推出了“全网购物优惠加码”的概念，只为了让诸君玩心大动。

锦鲤营销？这次我们直接点！

把“锦鲤”的概念玩出新意，是一件难事。对此，我们的答案是——

何必弯弯绕绕？既然这是属于锦鲤的节日，不妨让锦鲤直截了当地告知观者，hey，朋友，这个618，你下单，我免单！

水浪中的小招喵一呼百应，竟然带来了神秘的超级免单大奖？

是什么神秘力量让锦鲤的口中惊现金币，是什么让锦鲤组成了“0”的形状？

通过小招喵与锦鲤们的一场场超萌互动，具象化锦鲤节免单、笔笔返现、0元拼团等利益点。类浮世绘的雅致画风吸睛度十足，Q萌可爱的画面更是让观者能一秒get锦鲤节活动内容。所有设计，就是为了让观者被萌倒的同时深深记住：“掌上生活锦鲤节，你下单，我免单！”

转过那么多锦鲤，不如成为锦鲤！

在掌上生活锦鲤节，幸运人人有份，人人都能成为锦鲤。

所以我们把“人人皆锦鲤”的概念融进一支H5，用户可以通过趣味“摸鱼”互动，获取自己的专属幸运锦鲤体质。不仅在social端持续吸睛，更调动核心人群加以向外辐射，实现内容和活动信息的强关联。逗趣十足的锦鲤登场动画搭配上魔性度爆表的配音，我们的目标是！把可爱搞怪贯彻到底！

你是怎样的锦鲤体质呢？你拥有怎样的幸运能力呢？

扫描二维码，揭秘你的锦鲤体质！

（数英App用户需点击放大二维码后，长按识别）



联合四大电商平台，玩法不设限！



基于要让“掌上生活锦鲤节为全网购物加码优惠”概念更深入人心的动机，我们还特别请来了四位掌上生活的老朋友。京东、苏宁易购、网易严选、唯品会，四大电商平台化身搞怪“ICON”人，和小招喵一起，拍摄了四条“画风突变”的618小短片。

京东——划算篇

划蒜划蒜，618还能更划算





网易严选——瓜分篇

瓜够大，优惠才够分





唯品会——拔草篇

拔草一直爽，一直拔草一直爽





苏宁——打折篇



打折够多，省得才多

魔性十足的ICON人撞上Q萌的小招喵，化学反应十足，让人不禁感慨：“居然还可以这样？”真的“拔草”，真的“打褶”，真的“划蒜”，真的“瓜分”，这些在618耳熟能详的关键词，在视频中都有了不一样的释义。不仅逗趣十足、萌度爆表，还能告诉观者：这份将好运传达给每一个人的心意，掌上生活真的是认真的！

话不多说，快搭上618的尾声，来招行信用卡掌上生活锦鲤节，收获属于你的幸运吧~