吴磊粉丝见面会，品牌与代言人的一次营销新花样

在万亿级的饮料市场中，产品种类越来越细分化，虽然新产品不断增加，但同质化现象依然严重，厂家和品牌也面临越来越多竞争。消费者的更新换代也促使品牌个性化、年轻化发展，以此来匹配当下的主流用户。 小茗同学，是统一集团在2015年3月推出的一款冷泡茶饮料，堪称近几年来饮料界主打年轻人而获得成功的典范。凭借有趣搞怪的ip形象，针对市场消费主力军95人群，通过整合“线上+线下“的营销策略，推动品牌的年轻化发展。 面临日趋饱和的市场，食品饮料市场消费放缓，品牌也需要不断保持活力，来引起“新”的年轻消费者的共鸣。2020年7月，小茗同学与校果展开合作，为小茗同学×吴磊线上粉丝见面会活动在大学生中进行精准推广，为活动造势。

小茗同学×吴磊线上粉丝见面会

活动背景：小茗同学携手代言人吴磊开启“粉丝线上见面会”预告，以线上直播的形式邀请学生参与见面会，并以不一样的互动形式让粉丝感受不一样的“宅家趴”，也在整个活动过程中深度安利产品，为品牌与明星引来话题与流量，实现双赢的状态。

推广策略：此次推广活动针对全国几十所高校，通过高校社群、校园qq空间表白墙完成深度推广，曝光人次达百万以上。深度触及吴磊及小茗同学粉丝群体的同时，形成广泛的话题传播，达成此次推广的目的。

投放反馈：

校园社群投放实例

校园空间表白墙投放实例

红海一片的饮料市场未来发展趋势

最近估值140亿的元气森林成为行业讨论的焦点，这个拿下多个投资巨鳄的新兴饮料品牌，仅仅成立了4年。日系的包装策略、“0糖0脂0卡”的销售卖点、精准的市场定位、网红明星的代言加持…这些都是元气森林成功的因素之一。

但归根结底，是因为抓住当下的年轻消费者，环环相扣的年轻化营销策略让元气森林在短时间内得到了年轻人的追捧。

消费者健康意识的崛起。尤其是年轻群体，比上一代更加注重“养生”，主打“无糖化”的元气森林不仅迎合年轻人的健康需求，更兼顾了口味的问题，在消费者心中买下健康的标签。

全渠道的营销铺设在红海市场占得一席之地。通过kol、明星在线上各个渠道的推广，构建年轻人社交生态圈，在消费者中自成话题，加上优先布局一二线城市便利店，使品牌快速收获精准的消费人群。

清晰的品牌定位深受年轻人追捧。树立鲜明的品牌形象，选用z世代偏爱的日系和风为主打包装，第一时间抓住年轻消费者的眼球，传达品牌理念。

饮料作为快消行业中竞争最为激烈的品类，想要在这一片红海中脱颖而出，在消费者中快速建立认知几乎没有可能性。面对这个一个万亿级市场，除了注重产品本身，更要追求体验感和附加的内容价值。尤其是对面新一代的消费者，更要随时掌握市场的最新趋势来应对消费者的需求。

趋势一：品牌ip化

将ip形象拟人化、具象化是品牌输出营销内容的有力方式之一，加深消费者记忆点的同时也便于开发品牌生态。例如小茗同学的推出便是围绕夸张而个性的头像来吸引95后、00后消费人群，传递品牌理念，来满足当下年轻人的个性化需求。

趋势二：健康消费理念

随着社会经济的进步，人们的消费观念与结构也发生转变，从单一的追求口感转为对健康的关注。基本所有饮料大厂都有自己的“无糖产品”，但如何在口味与健康之间做到平衡是一个亟待解决但问题。

趋势三：年轻化营销

当下新兴消费者的选择越来越多，消费者的需求也不断变化高涨，如何得到年轻人的共鸣成为品牌长久发展的关键。小茗同学上市以来，也是积极在校园中开展营销活动，不断与年轻消费者产生互动。

从赞助校园创意比赛到校园相关的广告片，再到建立校园赛事等多元化营销活动，深入年轻群体的同时也输出了自身的产品价值与情感诉求，这恰恰是当下年轻人所渴望的，为小茗同学前期的发展打下良好的基础。

总结一下，如今不管是饮料市场还是其他市场，品牌面对的是更快的用户迭代和认知迭代速度，要想获得竞争主动权，赢得用户青睐，就必须以消费者为切入点，抓住消费者的消费需求，尤其是当下的年轻人。对饮料市场来说，包装、口味、营销等都缺一不可，也需要打破各个维度的壁垒，实现真正的创新